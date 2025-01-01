لينكات نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي 2025

أتاحت وزارة التربية والتعليم نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي لعام 2024-2025 عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، ويمكن للطلاب مراجعتها قبل امتحانات نصف العام المقرر عقدها يوم السبت الموافق 11 يناير 2025.

ويستعرض موقع "الموجز" تفاصيل الحصول على نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الأول لمراجعتها والتدريب عليها حيث تعد هذه النماذج هامة لجميع الطلاب نظرا لاعتمادها من وزارة التربية والتعليم.

نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي

رابط نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي

يبحث الطلاب عن نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي لعام 2024-2025 عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من هنــــــــــا.

روابط نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي

وفرت وزارة التربية والتعليم لينكات نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي عبر موقعها الرسمي حيث تعد النماذج هامة نظرا لاحتوائها على بعض من الاسئلة التي تأتي في امتحانات نصف العام عبر السطور التالية:

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي للفصل الدراسي الأول 2025 كالتالي:

تنطلق امتحانات الصف السادس الابتدائي بالجيزة للفصل الدراسي الأول 2025 يوم السبت 11 يناير بامتحان اللغة العربية، صباحًا من 8:30 حتى 11:00، ومسائيًا من 1:00 حتى 3:30.

ويوم الأحد 12 يناير بامتحان العلوم صباحًا من 8:30 حتى 11:00، ومسائيًا من 1:00 حتى 2:30، يليها التربية الدينية صباحًا من 10:30 حتى 12:00، ومسائيًا من 3:00 حتى 4:30.

ويوم الاثنين 13 يناير امتحان اللغة الإنجليزية صباحًا من 8:30 حتى 10:00، ومسائيًا من 1:00 حتى 2:30، أما الثلاثاء 14 يناير، فتُجرى امتحانات الدراسات الاجتماعية صباحًا من 8:30 حتى 10:00، ومسائيًا من 1:00 حتى 2:30، والمهارات المهنية صباحًا من 10:30 حتى 12:00، ومسائيًا من 3:00 حتى 4:30.

يوم الأربعاء 15 يناير بامتحان الرياضيات صباحًا من 8:30 حتى 11:00، ومسائيًا من 1:00 حتى 2:30، ثم امتحان ICT صباحًا من 10:30 حتى 12:00، ومسائيًا من 3:00 حتى 4:30.

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