لينكات نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي 2025
أتاحت وزارة التربية والتعليم نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي لعام 2024-2025 عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، ويمكن للطلاب مراجعتها قبل امتحانات نصف العام المقرر عقدها يوم السبت الموافق 11 يناير 2025.
ويستعرض موقع "الموجز" تفاصيل الحصول على نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الأول لمراجعتها والتدريب عليها حيث تعد هذه النماذج هامة لجميع الطلاب نظرا لاعتمادها من وزارة التربية والتعليم.
رابط نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي
يبحث الطلاب عن نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي لعام 2024-2025 عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من هنــــــــــا.
روابط نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي
وفرت وزارة التربية والتعليم لينكات نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي عبر موقعها الرسمي حيث تعد النماذج هامة نظرا لاحتوائها على بعض من الاسئلة التي تأتي في امتحانات نصف العام عبر السطور التالية:
- لينك نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي النموذج الاسترشادي الاول
- لينك نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي النموذج الاسترشادي الثاني
- لينك نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي النموذج الاسترشادي الثالث
- لينك نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائيالنموذج الاسترشادي الاول لمادتي العلوم والرياضيات لغات
- لينك نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائيالنموذج الاسترشادي الثاني لمادتي العلوم والرياضيات لغات
- لينك نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائيالنموذج الاسترشادي الثالث لمادتي العلوم والرياضيات لغات
جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي
أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي للفصل الدراسي الأول 2025 كالتالي:
- تنطلق امتحانات الصف السادس الابتدائي بالجيزة للفصل الدراسي الأول 2025 يوم السبت 11 يناير بامتحان اللغة العربية، صباحًا من 8:30 حتى 11:00، ومسائيًا من 1:00 حتى 3:30.
- ويوم الأحد 12 يناير بامتحان العلوم صباحًا من 8:30 حتى 11:00، ومسائيًا من 1:00 حتى 2:30، يليها التربية الدينية صباحًا من 10:30 حتى 12:00، ومسائيًا من 3:00 حتى 4:30.
- ويوم الاثنين 13 يناير امتحان اللغة الإنجليزية صباحًا من 8:30 حتى 10:00، ومسائيًا من 1:00 حتى 2:30، أما الثلاثاء 14 يناير، فتُجرى امتحانات الدراسات الاجتماعية صباحًا من 8:30 حتى 10:00، ومسائيًا من 1:00 حتى 2:30، والمهارات المهنية صباحًا من 10:30 حتى 12:00، ومسائيًا من 3:00 حتى 4:30.
- يوم الأربعاء 15 يناير بامتحان الرياضيات صباحًا من 8:30 حتى 11:00، ومسائيًا من 1:00 حتى 2:30، ثم امتحان ICT صباحًا من 10:30 حتى 12:00، ومسائيًا من 3:00 حتى 4:30.
اقرأ أيضًا
جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي الترم الاول بالقاهرة والجيزة
- نماذج امتحانات
- الصف السادس الإبتدائى
- امتحانات الصف السادس
- الموجز
- وزارة التربية والتعليم
- موقع الموجز
- محافظة الجيزة
- وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
- التربية والتعليم
- اللغة العربية
- امتحان اللغة العربية
- مديرية التربية والتعليم
- موقع وزارة التربية والتعليم
- جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي
- التربية والتعليم والتعليم الفني
- موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
- مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة
- موقع وزارة التربية
- امتحانات الصف السادس الابتدائي
- جدول امتحانات الصف السادس
- نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي
- الصف السادس الإبتدائي 2025
- التربية والتعليم بمحافظة الجيزة
- الصف الثاني الابتدائي
- نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الأول
- جدول امتحانات الصف الثالث
- روابط نماذج امتحانات
- رابط نماذج امتحانات
- روابط نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي
- نماذج امتحانات الصف السادس
- امتحانات الصف الثاني
- نماذج امتحانات الصف الثاني
- نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي 2025
- امتحانات الصف الثاني الابتدائي