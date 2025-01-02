نماذج امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الأول.. راجع قبل الامتحان

نماذج امتحانات الصف الخامس الابتدائي الهرم الأول.. من الكلمات التي تشغل محركات البحث المختلفة خاصةً محرك البحث العالمي “جوجل” من قبل اولياء أمور طلاب الصف الخامس الإبتدائي، لمعرفة نماذج امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الأول قبل بدء انطلاق امتحانات نصف العام الدراسي .

وفيما يلي سيعرض لكم موقع الموجز نماذج امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الأول، والتي جاءت كالتالي :

نماذج امتحانات الصف الخامس الابتدائي

نماذج امتحانات الصف الخامس الابتدائي

نماذج امتحانات الصف الخامس الابتدائي

نماذج امتحانات الصف الخامس الابتدائي

نماذج امتحانات الصف الخامس الابتدائي

نماذج امتحانات الصف الخامس الابتدائي

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موعد امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2025

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي بالقاهرة

وتنطلق امتحانات الترم الأول 2025 للصف الخامس الابتدائي في القاهرة كالآتي:

السبت 11 يناير: اللغة العربية.

الأحد 12 يناير: اللغة الإنجليزية.

الاثنين 13 يناير: العلوم.

الثلاثاء 14 يناير: الرياضيات.

الأربعاء 15 يناير: ICT.

الخميس 16 يناير: الدراسات.

جدول امتحان نصف العام للصف الخامس الابتدائي

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي بالجيزة

السبت 11 يناير: اللغة العربية.

الأحد 12 يناير: العلوم، والتربية الدينية.

الاثنين 13 يناير: اللغة الإنجليزية.

الثلاثاء 14 يناير: الدراسات، والمهارات المهنية.

الأربعاء 15 يناير: الرياضيات، وICT.

جدول امتحان نصف العام للصف الخامس الابتدائي

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في المنوفية

السبت 11 يناير: العلوم، والمهارات.

الأحد 12 يناير: الدراسات، وICT.

الاثنين 13 يناير: اللغة العربية.

الثلاثاء 14 يناير: الرياضيات.

الأربعاء 15 يناير: اللغة الإنجليزية.

موعد امتحانات نصف العام الدراسي 2025

ووفقًا للخريطة الزمنية التي حددتها وزارة التربية والتعليم، من المقرر، أن تبدأ امتحانات نصف العام الدراسي 2025 لطلاب صفوف النقل 11 يناير 2025 إلى 23 يناير 2025.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024/2025

وفيما يلي سنعرض لكم الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2025، والتي جاءت كالتالي :

السبت 21 سبتمبر 2024: بداية الفصل الدراسي الأول.

الخميس 23 يناير 2025: نهاية الفصل الدراسي الأول.

السبت 11 يناير 2025: بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل.

السبت 25 يناير 2025: بداية أجازة منتصف العام الدراسي.

الخميس 6 فبراير 2025: نهاية أجازة منتصف العام الدراسي .

السبت 8 فبراير 2025: بداية الفصل الدراسي الثاني.

الخميس 5 يونيو 2025: نهاية الفصل الدراسي الثاني.

السبت 24 مايو 2025: بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

السبت 31 مايو 2025: بدء امتحانات الدبلوم الفني.

السبت 14 يونيو 2025: بدء امتحانات الثانوية العامة.

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