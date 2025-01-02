وزيرا التربية والتعليم والصحة يتفقدان أعمال مبادرة "عيون أطفالنا مستقبلنا".. تفاصيل

يتفقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اليوم الخميس أعمال مبادرة "عيون أطفالنا مستقبلنا" في مدرسة مصطفى عبد الرحمن بقرية فيشا سليم، التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

ويستعرض موقع “الموجز” تفاصيل زيارة وزير التربية والتعليم لمدرسة مصطفى عبد الرحمن بقرية فيشا سليم في حيث يأتي ذلك إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

تعليمات وزير التربية والتعليم

أشاد وزير التربية والتعليم بأهمية الكشف المبكر عن مشاكل الإبصار، مؤكدًا أن الفحص الطبي المنتظم يُعزز من قدرة الطلاب على تحقيق النجاح الدراسي، ويسهم في التنمية الشاملة والتمكين المستدام لهم، موجهًا بضرورة تعزيز التعاون بين الجهات المختلفة لضمان وصول الخدمات الصحية إلى كافة المدارس، وتوفير بيئة تعليمية صحية وآمنة.

وزيرا التربية والتعليم والصحة

وشدد وزير التربية والتعليم على أهمية استكمال جهود المبادرة بالتوعية الصحية لأولياء الأمور والطلاب، مشيرًا إلى أن نشر الوعي الصحي يُسهم في تقليل المشكلات الصحية مستقبلاً، موجهًا بإعداد بطاقات متابعة صحية لكل طالب، تتضمن بيانات الفحوصات ومواعيد التكرار، لضمان استدامة الرعاية الصحية.

أهمية توفير الدعم الكامل لضمان تحقيق المبادرة

خلال الزيارة أيضًا، أثنى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان على الجهود المبذولة في المرحلتين الأولى والثانية من المبادرة، والتي تُعد نموذجًا متميزًا للتعاون بين وزارتي الصحة والتربية والتعليم، مؤكدًا أن أهمية توفير الدعم الكامل لضمان تحقيق المبادرة لأهدافها على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن صحة العيون تلعب دورًا حيويًا في تحسين الأداء التعليمي للطلاب.

وزيرا التربية والتعليم والصحة

تفاصيل الجولة التفقدية

تفقد الوزيران اللجان الطبية المخصصة للكشف على الطلاب، واطلعا على آليات تسجيل البيانات وإجراءات المتابعة. كما استمعا إلى الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة آرائهم حول مستوى الخدمات الطبية المقدمة، حيث أشارت الفرق الطبية إلى التزامها بتقديم أفضل رعاية طبية للطلاب، مع الحرص على استجابتهم الإيجابية أثناء الفحوصات.

وزيرا التربية والتعليم والصحة

أعرب الدكتور خالد عبدالغفار عن شكره للشركاء، خصوصًا مؤسسة "ليونز" العالمية، التي تُعد من الداعمين الرئيسيين للمبادرة، مؤكدًا أهمية العمل المشترك لتحقيق النجاح حيث تهدف مبادرة "عيون أطفالنا مستقبلنا" إلى الكشف المبكر عن مشاكل ضعف وفقدان الإبصار لدى طلاب المرحلة الابتدائية على مستوى الجمهورية، مع تقديم العلاج والتدخلات الطبية اللازمة مجانًا، بما في ذلك النظارات الطبية والعمليات الجراحية عند الحاجة.

وزيرا التربية والتعليم والصحة

المرحلة الأولى

استهدفت الفحص الأولي لـ 200 ألف طالب في 270 مدرسة.

تإجراء فحوصات فعلية لـ 194,000 طالب (بنسبة 97.4٪).

توفير 2411 نظارة طبية، و92 تدخلًا جراحيًا.

تقديم خدمات طبية مجانية لـ 959 طالبًا.

المرحلة الثانية:

استهدفت 225 ألف طالب في 354 مدرسة.

حققت نسبة فحص بلغت 84.8٪ حتى الأول من يناير.

توفير 1818 نظارة طبية، و61 تدخلًا جراحيًا.

تقديم 1240 خدمة طبية وعلاج مجاني.

رؤية شاملة للتنمية

اقرأ أيضًا

مواعيد امتحانات الترم الثاني 2025 .. جدول زمني لطلاب الابتدائي والإعدادي والثانوي

آخر أخبار تطوير المناهج الدراسية 2025.. ترجمة الرياضيات والعلوم للغة الفرنسية