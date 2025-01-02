مواعيد امتحانات الترم الثاني 2025 .. جدول زمني لطلاب الابتدائي والإعدادي والثانوي

تعلن وزارة التربية والتعليم مواعيد امتحانات الترم الثاني للعام الدراسي 2024/2025 لطلاب المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، حيث تبدأ الامتحانات في يناير 2025 وتشمل جميع الصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثانوية العامة، في إطار جهود الوزارة لضمان نجاح العملية التعليمية وتحقيق التميز الدراسي.

وسيعرض لكم الموجز التفاصيل .

مواعيد امتحانات نصف العام

جاءت مواعيد اختبارات الطلاب من الأول الابتدائي حتى الثاني الثانوي،وفقا للقرارات الوزارية 138 /137/ 136 لسنة 2024 والتي جاءت كالآتي:

مارس 2025: الاختبار الشهري الأول بدءا من الأحد 9مارس وحتى الأحد 16 مارس 2025

إبريل 2025 : الاختبار الشهري الثاني - بدءا من الثلاثاء 22 إبريل إلى الأربعاء 30 أبريل 2025

التقييم المبدئي لكلا الصفين الأول الثاني الابتدائي بدءا من الأحد 11 مايو إلى الخميس 15 مايو 2025

التقييم النهائي لكلا الصفين الأول الثاني الابتدائي بدءا من الأحد 18 مايو إلى الخميس 22 مايو 2025

على أن تتم تلك التقييمات عن طريق معلم المادة داخل الفصل وتحت إشراف توجيه الصفوف الأولى

على أن تتم تلك التقييمات عن طريق معلم المادة داخل الفصل وتحت إشراف توجيه الصفوف الأولى تعقد جميع امتحانات المواد خارج المجموع العملي والأنشطة والمستوى الرفيع الصفوف النقل بدءا من الأحد 18 مايو إلى الخميس 22 مايو 2025 تحت مسئولية المدرسة ودون تعطيل لليوم الدراسي.

امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني الصفوف النقل بدء من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي العام بدء من السبت 24 مايو وحتى الخميس 29 مايو.

امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بدء من السبت 31 مايو حتى الأربعاء 4 يونيو

امتحانات شهادة الثانوية العامة للدور الأول بدء من السبت 14 يونيو 2025

بدء من السبت 26 يوليو امتحانات الدور الثاني الصفوف النقل بدء من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي العام

بدءا من الأحد 3 أغسطس امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية .

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