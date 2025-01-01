لينكات نماذج امتحانات موقع وزارة التربية والتعليم 2025.. تفاصيل

وفرت الوزارة نماذج امتحان موقع وزارة التربية والتعليم 2025، لمراجعتها قبل امتحانات نصف العام الدراسي حيث تتيح للطلاب ميزة التدريب وحل الاسئلة التي تأتي معظمها في الامتحانات المقرر أن يبدأ يوم السبت الموافق 11 يناير 2025.

ويستعرض موقع "الموجز" لينكات نماذج امتحان موقع وزارة التربية والتعليم 2025 بسهولة برابط رسمي مخصص وسريع لجميع المواد الدراسية لكل المراحل التعليمية من المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية.

رابط نماذج امتحان موقع وزارة التربية والتعليم 2025

يمكن للطلاب الحصول على نماذج امتحان موقع وزارة التربية والتعليم 2025 من هنـــــــــــا وتتمثل هذه النماذج في امتحانات لجميع الأعوام السابقة ولكل المراحل التعليمية والتي تتعلق بالمنهج الدراسي الحالي ونوفر لكم أيضًا لينكات لكل مرحلة تعليمية.

نماذج امتحان موقع وزارة التربية والتعليم

روابط نماذج امتحان موقع وزارة التربية والتعليم 2025

أتاحت الوزارة نماذج امتحان موقع وزارة التربية والتعليم 2025 للمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية ويمكن الحصول على نموذج كل مرحلة كالتالي:

نماذج امتحان موقع وزارة التربية والتعليم 2025 المرحلة الابتدائية من هنـــــــــا

نماذج امتحان موقع وزارة التربية والتعليم 2025 المرحلة الإعدادية من هنــــــــــا

نماذج امتحان موقع وزارة التربية والتعليم 2025 المرحلة الثانوية من هنــــــــــا

نماذج امتحان موقع وزارة التربية والتعليم

ضوابط امتحانات الترم الأول 2025

تشمل امتحانات الترم الأول 2025 المواد الدراسية التي درست خلال الفصل الدراسي الأول فقط، ولا يجوز أن تتضمن الأسئلة أي موضوعات أو دروس من الفصل الدراسي الثاني.

يُتاح للطلاب وقت كافٍ الاستعداد والمراجعة على ما درسه الطالب خلال الفصل الأول لضمان الاستعداد الجيد، وتُجرى الامتحانات وفق النظام التقليدي، مع تنوع الأسئلة بين الاختيارات المتعددة والأسئلة المقالية وأسئلة الفهم.

مواصفات امتحانات الترم الأول

الالتزام بالمواصفات الفنية لكل مادة، ومراعاة مستوى الطالب المتوسط في إعداد الأسئلة، بالإضافة إلى التأكيد على أن تكون الأسئلة واضحة وبعيدة عن التعقيد أو الحفظ من خارج المنهج الدراسي، حيث تبدأ الامتحانات في منتصف يناير 2025 وتُعقد وفق الجدول الزمني المحدد.

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