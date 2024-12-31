وزير التربية والتعليم ينهئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد

هنأ محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، وجميع العاملين في الوزارة من معلمين وموجهين ورؤساء إدارات، والشعب المصري بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2025، تنقلها لكم الموجز.

أمنية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

وتمنى "عبد اللطيف"، في بيان اليوم الثلاثاء، أن يصبح العام الجديد الذي سيبدأ خلال ساعات، عام بركة وازدهار وخير على الوطن، مشيرًا إلى أمنياته بالمزيد من الإنجازات والتقدم لكل الشعب المصري.

كما دعا وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن يديم المولى عز وجل على الدولة السلام والاستقرار والأمن والرخاء.

الرئيس عبد الفتاح السيسي

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" : " أتوجه بالتهنئة إلى الشعب المصري العظيم وكل شعوب العالم، بمناسبة بداية العام الميلادي الجديد 2025، راجيًا من الله سبحانه وتعالى أن يحمل لنا في طياته كل الخير والازدهار والتقدم".

الأمل يملئ الرئيس السيسي

وأكد الرئيس السيسي أنه يمتلئ بالكثير من الأمل، في أن يحمل العام الجديد آمالًا جديدة، ويحقق الطموحات التي يتطلع إليها الجميع، مشددا على ضرورة مواصلة العمل المشترك من أجل بناء مستقبل يسوده السلام والاستقرار.

ختام تهنئة الرئيس السيسي

وفي ختام تهنئته، قال الرئيس: "كل عام وأنتم بخير، وأتمنى أن يكون العام الجديد بداية لفصل جديد من العمل المشترك من أجل رفعة الأمم وتحقيق الرفاهية للبشرية جمعاء".

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