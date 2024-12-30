بعد زيارة وزير الخارجية الأوكراني.. كيف يبدو مستقبل العلاقات بين سوريا وأوكرانيا؟

عقد قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، اليوم الاثنين، اجتماعًا هامًا مع وفدًا أوكرانيًا في دمشق، وتم التطرق إلى بحث عدد من الملفات الهامة.

ويرصد "الموجز" تفاصيل لقاء أحمد الشرع والوفد الأوكراني في سوريا برئاسة وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها وأبرز ما دار بينهما.

لقاء أحمد الشرع والوفد الأوكراني في سوريا

ومن جانبه، التقى قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، اليوم الاثنين، وفدًا أوكرانيًا كبيرًا برئاسة وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، وفق ما ذكرت الوكالة السورية للأنباء "سانا".

أحمد الشرع

ووثقت صور انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي، لقاء أحمد الشرع والوفد الأوكراني في سوريا.

وزير الخارجية السوري يكشف عن شراكات استراتيجية بين سوريا و أوكرانيا

وتطرق وزير الخارجية في حكومة سوريا الانتقالية أسعد الشيباني للحديث عن لقاء أحمد الشرع والوفد الأوكراني، قائلًا: "إنه ستكون هناك شراكات استراتيجية بين سوريا و أوكرانيا على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية".

وفي المقابل، أكد وزير الخارجية الأوكراني أن أوكرانيا سترسل مزيدًا من شحنات المساعدات الغذائية إلى سوريا.

وزير الخارجية الأوكراني: أوكرنيا تريد استعادة العلاقات مع سوريا

وقال وزير الخارجية الأوكراني: “نسعى للتعاون مع السلطات الجديدة في سوريا بعدد من المجالات” مضيفًا: "علاقاتنا مع سوريا ستشهد تطورًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة، وسنرسل مزيدًا من شحنات المساعدات الغذائية إلى سوريا".

وبعد إطاحة نظام بشار الأسد، قالت أوكرانيا إنها تريد استعادة العلاقات مع سوريا التي كانت تستودرد الغذاء من موسكو.

الرئيس الأوكراني يرسل 500 طن من دقيق القمح إلى سوريا

ومن جانبه، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه بلاده أرسلت 500 طن من دقيق القمح إلى سوريا ضمن البرنامج الإنساني "الحبوب من أوكرانيا" بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي.

وقال الرئيس الأوكراني، في منشور باللغة العربية على حسابه في منصة "إكس" إن شحنة الدقيق في طريقها بالفعل إلى سوريا.

وأضاف الرئيس الأوكراني: "كما وعدنا، نحن ندعم الشعب السوري في وقت حاجته".

وبحسب ما قاله الرئيس الأوكراني، فإنه من المخطط توزيع دقيق القمح على 33,250 عائلة، أو ما يعادل 167 ألف شخص، في الأسابيع القادمة، تزن كل عبوة 15 كيلوغراما ويمكن أن تكفي لإطعام عائلة مكونة من خمسة أفراد لمدة شهر.

الرئيس الأوكراني

وقال الرئيس الأوكراني: "نتمنى لسوريا وشعبها الأمان والاستقرار والتعافي.. نحن نعرف القيمة الحقيقية لهذه الأمور".

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