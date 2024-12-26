وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجى يؤكدون دعمهم لوحدة سوريا وضرورة عودة النازحين

أكد وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي في البيان الختامي للإجتماع الطارئ المنعقد بالكويت ، الخميس، على ضرورة التمسك بسيادة سوريا وإستقلالها ووحدة أراضيها ورفض كافة التدخلات الخارجية في شؤونها، داعين في الوقت نفسه إلى رفع العقوبات عنها التفاصيل تكشفها الموجز في السطور التالية.

ضرورة التصدي للإرهاب والفوضى



و شدد المجلس خلال البيان الذي تلاه الأمين العام للمجلس جاسم البديوي، على ضرورة "التصدي للإرهاب والفوضى، ومكافحة التطرف والغلو والتحريض واحترام التنوع وعدم الإساءة لمعتقدات الآخرين".

كما أعرب البيان عن ترحيب وتأييد دول المجلس بـالخطوات التي تم إتخاذها لتأمين سلامة المدنيين وحقن الدماء، وتحقيق المصالحة الوطنية، والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها، وقرار حل الميلشيات والفصائل المسلحة، وحصر حمل السلاح بيد الدولة.

كما أكد البيان على حرص دول مجلس التعاون على دعم الجهود التي تؤدي إلى تمكين سوريا إقتصاديا داعيا كافة الشركاء والدول والمنظمات المعنية إلى تقديم كل وسائل الدعم للشعب السوري الشقيق مؤكدا على استمرار دول مجلس التعاون في تقديم المساعدات الإنسانية.



دعم عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم و التنديد بالعدوان الإسرائيلي على سوريا

وفي السياق نفسه فقد أدان البيان الختامي للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي الهجمات الإسرائيلية المتكررة على سوريا بما في ذلك إحتلال المنطقة العازلة على الحدود السورية، وهي الخطوة التي وصفها البيان بالإنتهاك الصارخ للسيادة السورية.

كما ندد بالإنسحاب الإسرائيلي من إتفاق فض الإشتباك المبرم في عام 1974م، مشددا على ضرورة إضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف هذه الإعتداءات على الأراضي السورية و إجبار إسرائيل على الإنسحاب من كل الأراضي السورية المحتلة.

كما أعرب المجلس الوزاري عن دعمه لكافة الجهود والمساعي الرامية إلى الوصول إلى تسوية شاملة وجامعة لتسهيل عملية عودة اللاجئين لسوريين إلى بلادهم وتحقيق تطلعات الشعب السوري في الإستقرار والتنمية والحياة الكريمة، كما أكد المجلس الوزاري على أن أمن سوريا وإستقرارها هم ركيزة أساسية من ركائز الإستقرار في المنطقة.

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