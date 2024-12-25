بعد تصريحات خامنئي المحرضة ضدها .. القيادة السورية تعتزم مطالبة إيران بتعويضات

كشفت وسائل إعلام تابعة للإدارة الجديدة في سوريا، الأربعاء، أن السلطات تعمل على إعداد مذكرة تعتزم تقديمها للمحاكم الدولية، لمطالبة إيران بدفع مبالغ ضخمة ، تصرف على هيئة "تعويضات للشعب والدولة" السورية التفاصيل يكشفها الموجز في السطور التالية.

مليارات الدولارات تعويض عن دعم نظام الأسد

وأوضحت مصادر أن الإدارة الجديدة تعتزم مطالبة إيران بدفع مبلغ 300 مليار دولار "مقابل ما سببته من ضرر للسوريين والبنية التحتية السورية، ذلك خلال إنحيازها عسكريا، مع فصائل تابعة لها، لصالح نظام الأسد".

وزير الخارجية السوري يحذر إيران

وبدوره فقد صرح حذر وزير الخارجية السوري المكلف حديثا أسعد حسن الشيباني إيران، الثلاثاء، من "بث الفوضى في بلاده".

و أضاف خلال منشور له على منصة "إكس": أنه ينبغي على إيران إحترام إرادة الشعب السوري وسيادة البلاد وسلامتها، ونحذرهم من بث الفوضى في سوريا ونحملهم كذلك تداعيات التصريحات الأخيرة".

خامئني يدعو الشباب السوري للوقوف في وجه الفوضى

وعلى الرغم من إنه لم يحدد التصريحات المقصودة إلا أن تقديرات المراقبون تشير إلى التصريحات التي أطلقها المرشد الإيراني الأعلى “خامنئي” في خطاب له نقله التلفزيون، الأحد، دعا خلالها الشبان السوريين إلى الوقوف بكل قوة وإصرار لمواجهة من صمم هذا الإنفلات الأمني ومن نفذه.

وأضاف : "نتوقع أن تؤدي الأحداث في سوريا إلى ظهور مجموعة من الشرفاء الأقوياء لأن ليس لدى الشباب السوري ما يخسره، فمدارسهم وجامعاتهم وبيوتهم وشوارعهم غير آمنة".

وهي التصريحات التي أعتبرت بمثابة تحريضا إيرانيا صريحا على التصدي للإدارة الجديدة في سوريا، التي يقودها أحمد الشرع المعروف بلقب أبو محمد الجولاني.

ويعزي المراقبون ذلك الصراع الدائر بين الإدارة السورية الجديدة من جهة و الجانب الإيراني من جهة أخرى على نطاق واسع إلى نجاح الفصائل في “الإطاحة بالأسد”.

والتي تعتبرها إيران بمثابة ضربة قوية للتحالف السياسي والعسكري الذي تقوده ، فيما يعرف بإسم "محور المقاومة"، في إطار مساعيها للتصدي إلى النفوذ الإسرائيلي والأمريكي في الشرق الأوسط.

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