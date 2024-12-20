دبلوماسية أمريكية تشيد بالجولان.. "يبدو رجلا عمليا"

أعلنت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشئون الشرق الأدنى باربرا ليف، الجمعة، عن تفاصيل حول ما تم تداوله خلال لقائها مع "زعيم هيئة تحرير الشام" أبو محمد الجولاني التفاصيل تكشفها الموجز في السطور التالية .

أجرينا مناقشات جيدة وشاملة

وقالت “ليف” خلال تصريحات صحفية أدلت بها من دمشق: "أجرينا مناقشات جيدة وشاملة مع الجولاني"، مضيفة أن الجولاني بدا في صورة رجل "عملي".

وتابعت :"تحدث عن أولوياته في سوريا والتي تتلخص في وضع سوريا على طريق التعافي الاقتصادي".

وأوضحت: "ناقشنا الحاجة إلى ضمان ألا تشكل الجماعات الإرهابية تهديدا داخل سوريا وأعلن الجولاني التزامه بذلك".

وأضافت أن "واشنطن ترحب برسائل إيجابية من هيئة تحرير الشام وستتابع إحراز التقدم في هذه المبادئ والإجراءات".

وأشارت إلى أن "القرار بخصوص المكافأة للقبض على الجولاني كان سياسيا يتماشى مع المناقشات مع هيئة تحرير الشام حول مصالح الولايات المتحدة ".

تعهدنا للجولاني بشأن عدم إلقاء القبض عليه

لافتة إلى أنها قدمت تعهدا للجولاني بشأن عدم ملاحقته أمنيا : "أخبرنا الجولاني أن واشنطن لن تواصل رصد مكافآت للقبض عليه".

و أوضحت : "ننظر في أمر العقوبات ويتعين على الحكومة السورية الجديدة أن تكون متجاوبة وتظهر التقدم".

وشددت: "إذا كنت من سأحكم اليوم، فلن تلعب إيران دورا في سوريا على الإطلاق ولا ينبغي لها ذلك".

وأردفت قائلة: "نرغب في رؤية أن تتمكن سوريا من النهوض واستعادة كامل سيادتها".

وفي سياق متصل فقد نفت نفت “ليف” أن تكون المخاوف الأمنية وراء إلغاء مؤتمرها الصحفي في دمشق، قائلة إنه تم تأجيله بسبب الإحتفالات الشعبية في الشوارع.

وأوضحت: "لقد كان جهازنا الأمني حذرا للغاية بشأن إقامتنا في المدينة، ولذا أريد فقط أن أوضح أنه لم تكن هناك مشكلة أمنية. كل ما في الأمر أننا لم نتمكن من الوصول إلى المكان في الوقت المناسب قبل أن نضطر إلى مغادرة المدينة".

و أختتمت تصريحاتها مؤكدة على أنه سيتم “تقديم الخبرة الفنية وغيرها من الدعم لسوريا للتعامل مع توثيق جرائم نظام ”الأسد" وستكون القبور الجماعية أولوية بالنسبة للحكومة الأمريكية ".

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