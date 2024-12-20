البنتاجون تعلن عن زيادة عدد قواتها في سوريا بشكل مؤقت

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” ، الخميس ، أن عدد القوات الأمريكية المتمركزة في عدة مناطق سورية، أصبح يبلغ نحو 2000 جندي وهو رقم يتجاوز الرقم المعلن سابقا وهو 900 جندي التفاصيل تسردها الموجز في السطور التالية.

القوات الإضافية هي قوات مؤقتة

بدوره فقد أوضح المتحدث بإسم البنتاجون الجنرال “بات رايدر” خلال تصريحات أدلى بها لصحفيين إنه لا يعرف منذ متى وصل العدد إلى 2000 جندي، لكن ربما كان ذلك منذ أشهر على الأقل وقبل سقوط الرئيس السوري “بشار الأسد”.

وأوضح :"علمت بالرقم اليوم، ولأني كنت أقف هنا وأقول لكم إن عدد الجنود 900، أردت أن أخبركم ما نعرفه بشأن ذلك".

وأضاف: أن الجنود الإضافيين بمثابة قوات مؤقتة أُرسلت لدعم مهمة محاربة تنظيم "داعش" المتشدد.

لا يمكن أن تغادر القوات الأمريكية سوريا في الوقت الحالي

وفي سياق متصل فقد أعلن “جون فاينر” نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي ، في تصريحات أدلى بها الأسبوع الماضي، على هامش مؤتمر "رويترز نكست" الذي عقد في نيويورك، أن القوات الأمريكية ستظل في سوريا لمهمة وصفها ب"الكبيرة" ستكملها هناك، بعد إطاحة نظام الأسد.

وأضاف: أن إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته “جو بايدن” تجري إتصالات مع أعضاء الفريق المقبل للرئيس المنتخب “دونالد ترامب” وأنها تبقيهم على إطلاع بالوضع.

وتابع : إن حلفاء الأسد الرئيسيين لم يتمكنوا من مساعدته، كما أن "السوريين لديهم الآن أول فرصة منذ عقود لتحديد من يحكمهم".

وإختتم : "ما زلنا نعمل على كيفية التعامل مع الجماعات التي أطاحت الأسد".

وفي ذلك الإطار فقد أكد أحد أعضاء فريق الرئيس الأمريكي المنتخب “دونالد ترامب” رفض الكشف عن هويته، الأربعاء، أن الرئيس المنتخب قد طالب الرئيس “ جو بايدن” بالتريث فيما يتعلق برفع العقوبات عن سوريا، و" هيئة تحرير الشام" وزعيمها أبومحمد الجولاني.

إذ أن "ترامب " يرى أن هذا الأمر يتطلب الدراسة الدقيقة قبل الفصل فيه .

وعلى صعيد أخر فقد أكد زعيم قوات سوريا الديمقراطية “ قسد” مظلوم عبدي، على ورود معلومات مؤكدة حول إستعداد بعض العناصر من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام “داعش” لمهاجمة بعض مراكز الإحتجاز التي تضم زملاء لهم أو أقاربهم .

إقرأ أيضا :

إدارة ترامب تطالب بايدن بضرورة التريث قبل رفع العقوبات عن سوريا

زعيم أغلبية مجلس الشيوخ يتوعد الأعضاء بجدول أعمال "سام"





