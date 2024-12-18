نائب وزير الخارجية الروسي: روسيا ترحب بالتعاون مع ترامب

كشف نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، الأربعاء، إن روسيا يمكن أن تتعاون مع “دونالد ترامب” عقب تنصيبه رسمياً وتوليه رئاسة الولايات المتحدة الشهر المقبل الموجز تكشف التفاصيل في السطور التالية.

روسيا تندد بخطوات الغرب “المتهورة”

وتضمنت تصريحات ريابكوف تجديداً لإتهامات روسيا للغرب بإتخاذ إجراءات وصفها ب"المتهورة"، وذلك بغرض زيادة فرص إندلاع الحرب النووية،مضيفاً إن روسيا تريد تقليل إحتمالات إندلاع هذه الحرب.

وذكر ريابكوف في معرض حديثه عى هامش إحدى الجلسات النقاشية: "إدارة هذه الأزمة والسعي لوضع أقل إضطراباً مما نحن عليه الآن يجب أن يكونا على جدول أعمال أي محادثات مفترضة مع الولايات المتحدة".

ترامب يتعهد بحل الأزمة الروسية- الأوكرانية

وبدوره فقد أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الإثنين، أنه يعتزم عقد محادثات جادة مع نظيريه الروسي والأوكراني في إطار مساعيه لإنهاء الحرب.

وكان ترامب قد تعهد خلال حملته الإنتخابية ، بالعمل على التوصل إلى حل دبلوماسي، وهي الخطوة التي تنبثق من إيمان ترامب بمبدأ “ أمريكا أولاً ” إذ يسعى خلال ولايته الأخيرة وفق الدستور الأمريكي إلى وقف نزيف حزم المساعدات الموجهة إلى أوكرانيا، إسرائيل وتوجيه أموال دافعي الضرائب الأمريكيين نحو خطط طموحة تهدف إلى خفض التضخم وتوفير فرص البطالة ودعم الإقتصاد الأمريكي الذي يئن تحت وطأة الأعباء الخارجية .

خطة ترامب لوقف الحرب الروسية - الأوكرانية

وكان “ترامب”قد صرح مراراً إنه يستطيع إنهاء الحرب في يوم واحد، لكنه لم يوضح كيف سيفعل ذلك.

فيما كشفت تقارير صحفية أن خطة “ترامب ” لإنهاء تلك الحرب قد ترتكز على بناء خط فاصل بين الدولتين يتراوح طوله ما بين 800 كيلو متر إلى 1300كيلو متر، بالإضافة إلى وجود قوات غير أمريكية ذات تسليح خفيف غير أمريكي، وذلك بهدف العزل بين الدولتين بالإضافة إلى إحتفاظ الجانب الروسي بالأراضي التي أصبحت تحت سيادته بما في ذلك شبه ” جزيرة القرم “.

كما تشمل الخطة توقيع معاهدة بين الجانبين تضمن عدم إنضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو لمدة تصل إلى عشرين عاما مع إلتزام الولايات المتحدة بتسليح الجيش الأوكراني .

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