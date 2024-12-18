روسيا تهدد برد حاسم على العقوبات الأوروبية وتلوح بتأثيرها نحو الأمن العالمي

روسيا والعقوبات الأوروبية.. أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل اليوم الأربعاء، أن وزارة الخارجية الروسية أكدت وجود أدلة قوية على استخدام أوكرانيا لذخيرة تحتوي على الفوسفور الأبيض خلال سبتمبر الماضي، مشيرة الوزارة إلى أن هذا الهجوم يعتبر انتهاكًا للقوانين الدولية المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية.

كما صرحت الخارجية الروسية بأن مستقبل سوريا يجب أن يقرره السوريون بأنفسهم، مشددة على أهمية الحوار السوري لتحقيق المصالحة الوطنية بين جميع الأطراف.

وفي سياق آخر، أعلنت الخارجية الروسية عن استعدادها للرد على العقوبات الأوروبية الجديدة، مشيرة إلى أن هذه العقوبات تمثل تهديدًا للأمن الطاقي العالمي.

ويستعرض الموجز، على النحو التالي مستقبل سوريا وحوار شامل لتحقيق المصالحة.

مستقبل سوريا

على صعيد آخر، تناولت وزارة الخارجية الروسية في تصريحاتها موضوع الأزمة السورية، مؤكدة أن الحل الوحيد لإنهاء النزاع في سوريا هو من خلال حوار سوري شامل،

أكدت روسيا في بيانها أن مستقبل سوريا يجب أن يُقرر من قبل السوريين أنفسهم، مشيرة إلى أن أي حل لا بد أن يكون داخليًا ويمثل إرادة الشعب السوري، ودعت أيضًا إلى ضرورة إقامة حوار وطني بين مختلف الأطراف السياسية السورية لتحقيق المصالحة وإنهاء الصراع المستمر منذ أكثر من عقد.

الفوسفور الأبيض

الحل السياسي في سوريا: ضرورة لتحقيق الاستقرار

فيما يتعلق بموقف روسيا من الأزمة السورية، أكدت الوزارة على دعمها الثابت للحكومة السورية بقيادة الرئيس بشار الأسد، وأوضحت أنها تواصل العمل من أجل تحقيق استقرار البلاد.

وأشارت إلى أن الحل السياسي الذي يتضمن تفاوضًا بين جميع الأطراف السورية هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد على المدى البعيد. وأضافت الخارجية الروسية أن المجتمع الدولي يجب أن يدعم هذه العملية بدلاً من التدخل في شؤون سوريا الداخلية.

الرد الروسي على العقوبات الأوروبية: تهديد للأمن الطاقي العالمي

وفي سياق سابق، أعلنت وزارة الخارجية الروسية استعدادها للرد على العقوبات الأوروبية الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، مؤكدة الخارجية الروسية أن هذه العقوبات تمثل تهديدًا للأمن الطاقي العالمي، حيث تؤثر بشكل مباشر على أسواق الطاقة وعلى إمدادات الغاز والنفط في أوروبا.

وقالت روسيا إن العقوبات الاقتصادية لا تؤثر فقط على روسيا، بل تمتد إلى الاقتصادات العالمية، مما يساهم في زيادة أسعار الطاقة ويؤثر على استقرار الأسواق المالية.

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