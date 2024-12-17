التفاصيل الكاملة لـ اغتـ يال قائد الحماية النووية الروسية وأوكرانيا تعلن مسؤوليتها

سيطر اغتـ يال قائد الحماية النووية الروسية علي المشهد السياسي الروسي خاصة بعد إعلان أوكرانيا مسؤوليتها عن الحادث، الأمر الذي يزيد من توهج الأزمة المشتعلة بين روسيا واوكرانيا.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل اغتـ يال قائد الحماية النووية الروسية، وإعلان أوكرانيا مسؤوليتها عن الواقعة، وأبرز المعلومات عنه.

بوتين

اغتـ يال قائد الحماية النووية الروسية

ومن جانبها، كشفت لجنة التحقيق الروسية عن تفاصيل اغتـ يال قائد الحماية النووية الروسية، قائلة إن قنـ بلة مخبأة في دراجة كهربائية انفـ جرت اليوم الثلاثاء مما أسفر عن مقـ تل جنرال روسي كبير مسؤول عن قوات الحماية النووية في موسكو مطلوب لدى أوكرانيا لاستخدامه الأسلحة الكيماوية.

وأضافت لجنة التحقيق الروسية أن الفريق إيجور كيريلوف، قائد قوات الحماية النووية الروسية قُتـ ل خارج مبنى سكني في شارع ريازانسكي بروسبكت، على بعد حوالي 7 كيلومترات (4 أميال) جنوب شرق الكرملين.

وأظهرت صور منشورة على قنوات تليجرام الروسية الخاصة بموقع اغتـ يال قائد الحماية النووية الروسية مدخلًا محطمًا لمبنى مليء بالأنقاض وجثـ تين في الثلج الملطخ بالدمـ اء.

روسيا تعتبر اغتـ يال قائد الحماية النووية الروسية قضية جنائية

وأفادت لجنة التحقيق الروسية بأنها تجري إجراءات تحقيق وبحث عملياتي بهدف تحديد جميع ملابسات اغتـ يال قائد الحماية النووية الروسية، مضيفة أنه تم فتح قضية جنائية في مقتل العسكريين.

أوكرانيا تتبني اغتيال قائد الحماية النووية الروسية

ومن جانبها، أعلنت أجهزة الأمن الأوكرانية مسؤوليتها عن اغتـ يال قائد الحماية النووية الروسية، وقال مصدر في جهاز الأمن الأوكراني، في تصريحات صحفية إن الجهاز قتل قائد الحماية النووية الروسية في عملية خاصة بموسكو اليوم الثلاثاء.

وأضاف المصدر أن أوكرانيا تعتبر قائد الحماية النووية الروسية مجرم حـ رب وهدفًا مشروعًا تمامًا، واتهمته بإصدار الأوامر باستخدام أسلحة كيميائية محظورة ضد قواتها في الحـ رب.

قائد الحماية النووية الروسية

من هو قائد قوات الحماية النووية الروسية؟

وشغل الفريق إيجور كيريلوف، قائد قوات الحماية النووية الروسية (54 سنة) منصبه منذ عام 2017، وهو مسؤول عن قوات الحماية النووية في موسكو ومطلوب لدى أوكرانيا لاستخدامه الأسلحة الكيماوية، وأدرج اسمه في قوائم العقوبات الغربية على خلفية العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا.

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