روسيا تتوعد برد عنـيف علي الهـ ـجـوم الأوكراني بصـ ـواريخ أتاكمز الأمريكية

علقت دولة روسيا علي الهـ ـجوم الأوكراني الذي شنته كييف على مطار عسـكري روسي باستخدام صـ ـواريخ أتاكمز الأمريكية الصنع.

وينشر "الموجز" تعليق الرئاسة الروسية علي الهـ ـجوم الأوكراني الذي شنته كييف علي روسيا، باستخدام صـ ـواريخ أتاكمز الأمريكية الصنع.

روسيا تعلق علي الهـ ـجوم الأوكراني علي مطارها العسكري

ومن جانبه، قال الكرملين، اليوم الخميس، إن روسيا سترد بالتأكيد على الهـ ـجوم الأوكراني الذي نفذته كييف، ليل الثلاثاء-الأربعاء، على مطار عسكري روسي باستخدام صـ ـواريخ أتاكمز الأمريكية الصنع.

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، "إنه سيكون هناك رد في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة".

الرئيس بوتين

الدفاع الروسية تؤكد أن الهـ ـجوم الأوكراني على مطارها لن يمر دون رد

وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الدفاع الروسية أن الهـ ـجوم الأوكراني على المطار العسكري الروسي في مدينة تاجانروج بمقاطعة روستوف باستخدام صـ ـواريخ أتاكمز الأمريكية لن يمر دون رد.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أن قوات كييف استـهدفت مطارًا عسكريًا في مدينة تاجانروج بمقاطعة روستوف باستخدام 6

صـ ـواريخ باليستية أمريكية من طراز أتاكمز.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أنه تم إسقاط صـ ـاروخين منها بواسطة نظام الدفاع الجوي بانتسير، فيما تم تحويل مسار الصـ ـواريخ الأخرى بواسطة وسائل الحـ ـرب الإلكترونية.

خسائر روسيا جراء الهـ ـجوم الأوكراني

وتابعت وزارة الدفاع الروسية أنه لا يوجد أضرار كبيرة جراء الهـ ـجوم الأوكراني علي مطارها العسـكري، مشيرًا إلى أن مبنيين في المنطقة الفنية للمطار وثلاث وحدات من المركبات العسكرية، بالإضافة إلى مركبات مدنية في موقف السيارات المجاور للمطار، تعرضت لأضرار طفيفة فقط جراء سقوط الشظايا.

أوكرانيا تمتلك حوالي 50 صـ ـاروخًا أمريكيًا من طراز أتاكمز

ومن ناحية ىخري، ذكرت صحيفة التايمز البريطانية، في وقت سابق، أنه من المعتقد أن أوكرانيا تمتلك حوالي 50 صـ ـاروخًا أمريكيًا من طراز أتاكمز تحت تصرفها.

وأوضحت الصحيفة: "على الرغم من أن البنتاجون لم يقدم أي أرقام، فمن المعتقد أن أوكرانيا تمتلك حاليًا حوالي 50 صاروخًا فقط".

ولفتت إلى أنه على الرغم من وجود عدد كاف من منصات الإطلاق، إلا أن هذه الصـ ـواريخ لا تزال تعاني من نقص في المعروض بسبب محدودية الإمدادات.

بوتين يوسع نطاق استخدام روسيا للأسـ ـلحة النـ ـووية

الجدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صادق على التعديلات على العقيدة النـ ـووية الروسية، التي توسع قائمة الظروف التي قد تؤدي إلى استخدام روسيا للأسـ ـلحة النووية.

وتؤكد العقيدة النـ ـووية الروسية المحدثة أن سياسة الدولة في مجال الردع النـ ـووي تحمل طابعا دفاعيا، وأن روسيا تبذل كافة الجهود اللازمة للحد من التهديد النـ ـووي، وتنظر إلى الأسـ ـلحة النـ ـووية كوسيلة للردع ويعتبر استخدامها إجراء اضطراريا أخيرًا.

الرئيسان الأوكراني والروسي

وجاء توقيع بوتين على مرسوم العقيدة النـ ـووية الروسية المحدثة بعد يومين على نبأ سماح الرئيس الأمريكي جو بايدن لقوات كييف بشن ضربات باستخدام صـ ـواريخ أتاكمز بعيدة المدى على عمق الأراضي الروسية.

وأكد الكرملين أن تحديث العقيدة النـ ـووية الروسية كان أمرًا ضروريًا لجعلها تتماشى مع الوضع السياسي الراهن.

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