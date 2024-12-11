روسيا تتفوق علي أوكرانيا وتستعيد السيطرة على بلدتين في كورسك

شهدت الحرب المشتعلة منذ عدة سنوات بين روسيا وأوكرانيا، اليوم الأربعاء، تطورات خطيرة، ولا تزال المعارك ضارية على الأرض في عدة جبهات.

ويرصد "الموجز" آخر تطورات الحرب المشتعلة بين روسيا وأوكرانيا وفقًا لما أعلنته وزارة الدفاع الروسية.

روسيا تسيطر علي بلدتي دارينو وبليخوفو في مقاطعة كورسك

ومن جانبها، أعلنت وزارة الدفاع في روسيا اليوم الأربعاء، أن قواتها تمكنت من السيطرة على بلدتي دارينو وبليخوفو في مقاطعة كورسك من قبضة الجيش الأوكراني.

وأضافت وزارة الدفاع في روسيا أنه خلال العمليات الهجومية، تمكنت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، من تحرير بلدتي دارينو وبليخوفو في مقاطعة كورسك.

بوتين

روسيا تستهدف معدات وآليات أوكرانية

وتابعت وزارة الدفاع في روسيا أنه تم استهداف تشكيلات مكونة من ثلاثة آليات، وآلية ثقيلة، ودبابتين، ولواءين هجوم جوي، ولواء بحري، وثلاثة ألوية دفاع إقليمية تابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق غيفو، ليبيديفكا، ليونيدوفو، مالايا لوكنيا، مارتينوفكا، نيكولايفو دارينو، نيكولسكوي، نوفويفانوفكا وسفيردليكوفو.

روسيا تستهدف عسكريين ومعدات للقوات الأوكرانية

وأشار روسيا إلى أن الضربات العملياتية والتكتيكية لطيران الجيش الروسي، ونيران المدفعية، استهدفت عسكريين ومعدات للقوات الأوكرانية في مناطق الإسكندرية، وكروغلنكوي، وميرني، ونيجني كلين، وباسوفكا، وبيلوفودي وفودولاغي، وفيسيلوفكا، وجورافكا في مقاطعة سومي.

روسيا تعلن حصيلة خسائر أوكرانيا

ولفتت روسيا إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية خسرت، خلال الـ24 أكثر من 200 عسكري، ودبابة، و3 مركبات مشاة قتالية أمريكية الصنع من طراز "برادلي"، و7 مركبات، و6 قذائف هاون، بالإضافة إلى ذلك استسلم أحد جنود القوات المسلحة الأوكرانية.

ترامب يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا

من ناحية آخري، دعا الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، إلى وقف فوري لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، والشروع في مفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وفق ما كتب على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال".

وكتب الرئيس الأمريكي المنتخب: "يجب أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار ويجب الشروع في مفاوضات، لقد فقدت الكثير من الأرواح عبثا، ودُمرت الكثير من الأسر، وإذا استمر هذا فقد يتحول إلى شيء أكبر، وأسوأ بكثير".

ترامب

وأضاف ترامب أن أوكرانيا خسرت 400 ألف جندي "على نحو عبثي" و"عددًا أكبر بكثير من المدنيين".

كما أكد الرئيس الأمريكي المنتخب أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، "يريد إبرام صفقة" لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

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