الولاية الثانية لترامب تثير مخاوف الصحفيين حول الحرية والسلامة الشخصية

إختارت شبكة " ايه بي سي" الأمريكية تسوية دعوى تشهير أقامها الرئيس الأمريكي المنتخب “دونالد ترامب” ، حيث وافقت على دفع 15 مليون دولار لمكتبة ترامب الرئاسية، على خلفية إدلاء المذيع جورج ستيفانوبولوس ببيان غير دقيق التفاصيل تسردها الموجز في السطور التالية.

ترامب يثير هلع الصحفيين بعد فوزه بولاية الثانية

ومع فوز الرئيس الأمريكي المنتخب" دونالد ترامب “ بمنصب الرئيس لولاية ثانية و أخيرة في نوفمبر الماضي، سادت حالة من التوتر في الأوساط الصحفية الأمريكية، بشأن تهديد الحريات و رفع دعاوى قضائية، بالإضافة إلى التهديدات بالإساء الجسدية والقتل والتي يتطوع بها أنصار الرئيس ”ترامب".

وفي ذلك الإطار فقد أكد بروس براون المدير التنفيذي للجنة المراسلين من أجل حرية الصحافة :" يتجه قطاع الإعلام الإخباري نحو هذه الإدارة المقبلة وأعينه مفتوحة ".

وأضاف" بعض التحديات أمام حرية الصحافة ربما تكون واضحة وبعضها ربما غير واضح".

وقال" سوف نحتاج إلى أن نكون مستعدين للرد سريعا بالإضافة إلى حملات طويلة لحماية حقوقنا- وأن نتذكر أن أهم المتابعين لنا هما المحاكم والرأي العام".

وحذر رئيس تحرير بارز من خوض حرب مع إدارة لم تتول منصبها بعد.

بدوره فقد صرح ستيفن إينجيلبيرج رئيس تحرير موقع “بروبوبليكا” الإخباري أنه : " ربما تكون هناك لحظة لطلب النجدة هنا".

وأضاف" لا أعتقد أننا وصلنا لهذه اللحظة بعد".

ترامب يبدي إستعدادا لقبول الرأي الأخر

وكان ترامب قد قال في حديث لشبكة فوكس نيوز بعد أسبوعين من انتخابه إنه يدين للشعب الأمريكي بأن يكون منفتحا ومتاحا للصحافة في حال عاملته بنزاهة.

وأضاف" أنا لا أسعى للإنتقام أو الإستعراض أو تدمير أي شخص عاملني بصورة غير عادلة، أو حتى بصورة سيئة بشكل يتعذر فهمه".

وأوضح" أنا دائما ما أسعي لإعطاء فرصة ثانية أو حتى ثالثة، ولكن لست على إستعداد أبدا لتقديم فرصة رابعة".

و تأتي الولاية الثانية لترامب في ظل المعاناة المالية المؤسسات الإخبارية من ضعف ثقة العامة فيها بدرجة كبيرة.

وكان “ترامب” الذي وصف الصحفيين بالأعداء خلال ولايته الأولى قد تجنب وسائل الاعلام القديمة خلال حملته الإنتخابية مستبدلا إياها بمنصات " البودكاست"، ولكنه مع ذلك وجه عدد من الإنتقادات لإلى بعض الشبكات الإخبارية من بينها " ايه بي سي" وسي بي سي" و "ان بي سي".

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