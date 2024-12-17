بعد خلافات وانتقادات.. ترامب يعلن عن لقاء قريب مع مؤسس أمازون

كشف الرئيس المنتخب دونالد ترامب، عن لقاء قريب بينه وبين جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون، مؤكدا أن هذا اللقاء سيتم خلال الأسبوع الحالي، عاقدا لذلك اللقاء، مؤتمرا صحفيا في منتجع ذا مار-إيه-لاجو، يوم الإثنين المقبل، ويرصد الموجز تفاصيل اللقاء

ترامب يتطلع للقاءه مع مؤسس شركة أمازون

وأكد دونالد ترامب على لهفته الشديدة وتطلعه لهذا اللقاء، مشيرا لترحيبه بزيارة مؤسس شركة أمازون، في الأيام القليلة المقبلة.

لقاءات تكنولوجية بين ترامب وشخصيات بارزة

جاء ذلك خلال تصريحات تلفزيونية أعلنها الرئيس المنتخب دونالد ترامب، في وقت جهز فيه للعديد من النقاشات واللقاءات التي قرر عقدها مع الكثير من الشخصيات البارزة في مجال التكنولوجيا منذ أن فاز بانتخابات الرئاسة الأمريكية، موضحا أن مارك زوكربيرج من شركة ميتا وتيم كوك من شركة آبل، هما أبرز من سيتم معهم اللقاءات.

أمازون تتبرع بمليون دولار لتنصيب ترامب

يذكر أن شركة أمازون كشفت في وقت سابقة عن تبرعها بمليون دولار، حتى يتم دعم حفل تنصيب دونالد ترامب رئيسا على الولايات المتحدة الأمريكية، في الوقت الذي أكدت فيه شركة ميتا تبرعها بمبلغ مماثل.

ترامب ينتقد شركة أمازون

جدير بالذكر أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب، انتقد في أوقاتا سابقة شركة أمازون، في العديد من المناسبات، لكن اللقاء الذي تم الترتيب له يؤكد علة وجود تحزل كبير في العلاقات بين ترامب وأمازون بعد فوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

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