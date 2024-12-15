رغم تصنيفها بالإرهابية.. خطوة مفاجئة من واشنطن تجاه هيئة تحرير الشام

تواصل الولايات المتحدة الأمريكية تحركاتها بشأن سوريا، وذلك بعد إسقاط نظام بشار الأسد، وإعلان تشكيل حكومة جديدة لتسيير البلاد لحين إعداد دستور جديد، وكان آخر تحركات واشنطن ما صرح به وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بإجراء اتصال هاتفي مع هيئة تحرير الشام.

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الولايات المتحدة وهيئة تحرير الشام يوضحه الموجز تفاصيلها في السطور التالية.

اتصال هاتفي بين الولايات المتحدة وهيئة تحرير الشام

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن بلادة أجرت اتصالًا مباشرًا مع هيئة تحرير الشام على الرغم من تصنيفها منظمة إرهابية.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكية أن هذه الخطوة تأتي في إطار السعي الدولي المشترك لانتقال سلمي للسلطة في سوريا.

هيئة تحرير الشام

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي في تصريحات له بعد مشاركته في اجتماع العقبة بشأن الأوضاع سوريا، حضرها وزراء 8 دول عربية بالإضافة إلى وزراء خارجية فرنسا وتركيا والاتحاد الأوروبي ومبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا: "نحن على اتصال مع هيئة تحرير الشام وأطراف أخرى".

وبحسب صحف أمريكية لم يذكر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أي تفاصيل عن كيفية إجراء الاتصال.

واكتفى وزير الخارجية الأمريكي بالرد على سؤال ورده عن كيفية الاتصال بهيئة تحرير الشام وهل كان اتصالًا مباشرًا أجاب : نعم لقد كان اتصالًا مباشرًا مع الهيئة.

هدف الولايات الأمريكية من الاتصال بهيئة تحرير الشام؟

وعند سؤاله عن الهدف وراء الاتصال بهئية تحرير الشام أجاب بلينكن أن الاتصال كان جزءًا من الجهود المبذولة لتحديد مكان أوستن تايس، الصحفي الأمريكي الذي اختطف في سوريا عام 2012 بعد اندلاع الحرب الأهلية.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن سعى جاهدًا للوصول إلى خيط لاستعادة أوستن تايس وقال: "لقد ضغطنا على كل من كان على اتصال بنا بشأن أهمية المساعدة في العثور على أوستن تايس وإعادته إلى الوطن".

وجدير بالذكر أن وزير الخارجية الأمريكي شارك بالعقبة في محادثات جمعت كبار الدبلوماسيين العرب والأوروبيين بالإضافة إلى تركيا، وفقًا لما نقلته سكاي نيوز.

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