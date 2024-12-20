تفاصيل زيارة أردوغان إلى سوريا وأبرز الملفات على طاولة مباحثاته مع الجولاني

كشفت تقاريرصحفية تركية، الجمعة، عن إستعداد الرئيس رجب طيب أردوغان لزيارة سوريا خلال الأيام القليلة المقبلة التفاصيل تسردها الموجز في السطور التالية .

لقاء الجولاني والصلاة في المسجد الأموي ..تفاصيل زيارة أردوغان

و أوضحت صحيفة "تركيا" الرسمية، نقلا عن مصادر سورية، إن أردوغان قد يقوم بزيارة "تاريخية" إلى دمشق في غضون الأسبوعين المقبلين.

و أشارت إلى أن جدول زيارة أردوغان المحتملة، قد يشمل أداء الصلاة في الجامع الأموي، ولقاء مع زعيم هيئة تحرير الشام الجولاني.

وفي إطار الإستعدادت المكثفة لتلك الزيارة فقد كشفت الصحيفة أن فريقا مشتركا من هيئة المطارات الحكومية من الخطوط الجوية التركية كان قد وصل، الخميس، إلى دمشق لإجراء خبرة وفحوصات عن سلامة الطيران في مطاري دمشق وحلب الدوليين.

قد أشارت تقارير إعلامية إلى أن الخطوط الجوية التركية كانت قد أدرجت مطاري دمشق وحلب ضمن وجهاتها من إسطنبول بالفعل .

وفبدوره فقد أكد الرئيس التركي خلال تصريحات أدلى بها في وقت سابق إن وزير الخارجية سيزور سوريا قريبا لمناقشة ما أسماه "الهيكل الجديد".

وأكد، خلال حديثه مع صحفيين، أن بلاده "ستساعد إدارة سوريا الجديدة في بناء هيكل الدولة" مضيفا أنه يأمل في أن يؤدي تشكيل الإدارة السورية الجديدة بقيادة"الجولاني" ، إلى خلق وتعزيز مستوى جديد من العلاقات الثنائية بين البلدين .

موضوعات على طاولة النقاش بين الجولاني و أردوغان

ويتوقع مراقبون أن يتصدر ملف “الأكراد” المرابطين على الحدود السورية التركية صادرة الملفات التي سيبحثها أردوغان مع قائد الفصائل السورية الموالية لبلاده .

لاسيما مع إشتعال الأوضاع بين الجانب التركي الذي تمثله الفصائل المسلحة من جهة، وميلشيات قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن من جهة أخرى في مدينة “كوباني” الحدودية الواقعة في الشمال السوري.

ويعتقد أردوغان أن ميلشيات قوات سورية الديمقراطية تتبنى تحالفا قويا مع تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام “داعش” وهو ما ألمح إليه خلال خطاب ألقاه بعد عودة من القاهرة بعد حضوره “قمة دول الثماني” إذ أكد على ضرورة محاربة الإرهاب المتمثل في صورة داعش وحزب العمال الكردستاني وشركائهما الذين يهددون بقاء سوريا.

إقرأ أيضا :

الجولاني يدرس مكافأة المقاتلين الأجانب بمنحهم الجنسية السورية

الجولاني يتبنى لغة الدبلوماسية الهادئة لحين رفع العقوبات الدولية





