أردوغان يهدد بدفـ ـن المسـ ـلحين الأكراد في سوريا مع أسـ ـلحتهم

وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء رسالة خطيرة لـ المسـ ـلحين الأكراد في سوريا، في حين تنفذ تركيا غـ ـارات جوية من حين لآخر عبر الحدود وتقوم بعمليات عسـ ـكرية تستهدف حزب العمال الكردستاني الذي يحتفظ بقواعد في المناطق الجبلية بشمال العراق.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل الرسالة التي وجهها أردوغان لـ المسلحين الأكراد في سوريا، خاصة أن أردوغان يعتبر وحدات حماية الشعب الكردية هي القوة الرائدة ضمن قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة امتداداً لحزب العمال الكردستاني وتصنفها جماعة إرهـ ـابية.

أردوغان يهدد بدفن المسلحين الأكراد في سوريا

وقال أردوغان إنه علي المسـ ـلحين الأكراد في سوريا إلقاء أسلـ ـحتهم وإلا سيُدفنون في الأراضي السورية، وسط أعمال عـ ـدائية بين مقـ ـاتلين سوريين مـ ـدعومين من تركيا والمسـ ـلحين الأكراد منذ سقوط الرئيس السوري بشار الأسد هذا الشهر.

وقال إردوغان: "إما أن يلقي القـ ـتلة الانفصاليون أسلحتهم وإما سيدفنون في الأراضي السورية مع أسـ ـلحتهم".

أردوغان

أردوغان يعلن فتح القنصلية التركية في حلب قريبًا

وأضاف أردوغان أن تركيا ستفتح قنصليتها في حلب قريبًا، وأنها تتوقع زيادة في حركة المرور على حدودها في صيف العام المقبل مع بدء عودة بعض الملايين من المهاجرين السوريين الذين تستضيفهم.

وزارة الدفاع التركية تعلن قـ ـتل 20 مسـ ـلحاً من حزب العمال الكردستاني

وفي السياق ذاته، قالت وزارة الدفاع التركية إن 20 مسـ ـلحاً من حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية السورية لقوا حتـ ـفهم في شمال سوريا بينما كانوا يستعدون لشن هـ ـجوم، فيما لقي مسـ ـلح حتـ ـفه في شمال العراق، مضيفة أن عمليتها ستستمر بفاعلية وحزم.

وتأتي هذه العمليات في ظل استمرار الأعمال القـ ـتالية بين الفصائل السورية المدعومة من تركيا، ووحدات حماية الشعب الكردية في شمال شرق سوريا.

أردوغان يؤكد أن سوريا يجب أن يحكمها شعبها

ومن ناحية أخري، قال أردوغان إن سوريا يجب أن يحكمها شعبها، وذلك عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد، بعد سيطرة المعارضة المسـلحة علي الأراضي السورية.

وأضاف أردوغان أن الشعب السوري قام بثورة أصيلة وكللها بالنجاح وتنتظره أيام ناصعة البياض، متابعًا أن وحدة التراب والشعب السوريين مهمة جدًا، ومضيفًا أن من غير المعقول المخاطرة بها بدعوى وجود منظمة إرهــ ـابية ما.

سوريا

أردوغان: سنبذل جهودنا لبناء سوريا خالية من الإرهـ ــاب

وأوضح أردوغان أن تركيا ستبذل قصارى جهدها للمساهمة في بناء دولة سوريا خالية من الإرهــ ـاب، مضيفاً أن تركيا دافعت عن سلامة سوريا واستقرارها، منذ اليوم الأول للحـ ــرب الأهلية التي بدأت عام 2011.

وأشار أردوغان إلى أنه لن يتم السماح لأي أحد بأن يقوم بتقسيم سوريا وتحويلها إلى مناطق صـ ـراع مرة أخرى، لسوريا، مضيفًا: "لن يتم السماح بتحول سوريا إلى منطقة لســ ـفك الدمــ ـاء والصـ ــراعات.

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