ملفات ساخنة تتصدر مباحثات وزير الخارجية الأردني وأحمد الشرع

عقد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي جلسة مباحثات هامة، اليوم الاثنين، مع أحمد الشرع زعيم هيئة تحرير الشام، وهي أول زيارة يجريها مسؤول أردني كبير إلى سوريا منذ سقوط نظام الأسد.

ويعبر الموقف الأردني تجاه الأحداث الأخيرة في سوريا عن صدق العلاقات بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى دعمه لتحقيق الأمن لـ سوريا ووحدة أراضيها واستقرار مؤسساتها.

مباحثات وزير الخارجية الأردني وأحمد الشرع

وينشر “الموجز” تفاصيل لقاء وزير الخارجية الأردني وأحمد الشرع في دمشق، وأهم الملفات التي تم مناقشتها، وعلي رأسها التعاون بين البلدين.

أحمد الشرع ووزير الخارجية الأردني

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الأردني إن بلاده تدعم العملية الانتقالية في سوريا، وذلك بعد مباحثات أجراها في دمشق مع أحمد الشرع.

وزير الخارجية الأردني يؤكد وقوف الأردن إلى جانب السوريين

وأكد وزير الخارجية الأردني أنه نقل رسالة لـ سوريا مفادها وقوف الأردن إلى جانب السوريين في بناء دولتهم، وأن بلاده تدعم العملية الانتقالية وصياغة دستور جديد لسوريا، والانتقال لنظام سياسي يلبي كل طموحات السوريين.

وزير الخارجية الأردني يناقش سبل تعزيز العلاقات السورية الأردنية

وأوضح وزير الخارجية الأردني أنه لمس خلال حديثه مع أحمد الشرع أنه يريد وطنا يشعر فيه كل السوريين بالأمن والمساواة، ويدرك أهمية العلاقات السورية الأردنية، وأكد حرصه على التعاون.

وزير الخارجية الأردني يشدد علي بناء وطن يحمي حقوق كل السوريين

وتطرق وزير الخارجية الأردني للحديث عن تفاصيل مباحثاته مع أحمد الشرع، قائلًا: "شددت على ضرورة بناء وطن حر لا إرهـ ـاب فيه ويحمي حقوق كل السوريين، حيث أننا ناقشنا موضوع الإرهـ ـاب وسنقف معًا في مواجهته، لأنه خطر يـ ـهددنا جميعا".

ولفت وزير الخارجية الأردني إلى أن الجانبين اتفقا على تشكيل آليات للعمل معا لمعالجة الأمور التي تسهم في مساعدة سوريا وبما يساعد في أن تكون سوريا آمنة مطمئنة وتتهيأ الظروف لعودة اللاجئين.

التعاون لمكافحة تهريب المخدرات والأسـ ـلحة من سوريا إلى الأردن

وأوضح وزير الخارجية الأردني أنه اتفق مع أحمد الشرع على التعاون لمكافحة تهريب المخدرات والأسـ ـلحة من سوريا إلى الأردن.

ملك الأردن يؤكد علي ضرورة الحفاظ على أمن سوريا

من ناحية أخري، كان الملك عبدالله الثاني ملك الأردن قد أكد أن على السوريين وضع مصلحة بلدهم في مقدمة أولوياتهم خلال المرحلة المقبلة، مشددًا على احترام الأردن لخياراتهم، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على أمن سوريا واستقرارها ومؤسساتها.

أحمد الشرع ووزير الخارجية الأردني

الجدير بالذكر أن دولة الأردن عقدت الأسبوع الماضي اجتماعات عربية ودولية لبحث مستجدات الأوضاع في دولة سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، وتشكيل حكومة انتقالية برئاسة محمد البشير.

وبحثت الاجتماعات سبل دعم عملية سياسية جامعة يقودها السوريون لإنجاز عملية انتقالية في سوريا وفق قرار مجلس الأمن 2254، تلبي طموحات الشعب السوري، وتضمن إعادة بناء مؤسسات الدولة السورية وتحفظ وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وحقوق جميع مواطنيها.

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