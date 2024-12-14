اجتماعات عربية ودولية في الأردن لبحث تطورات الأوضاع في سوريا

تعقد دولة الأردن، اليوم السبت، اجتماعات عربية ودولية لبحث مستجدات الأوضاع في دولة سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، وتشكيل حكومة انتقالية برئاسة محمد البشير.

وتشهد الاجتماعات التي ستعقد في الأردن مشاركة عدد كبير من وزراء خارجية دول عربية و أجنبية، وينشر “الموجز” أجندة الاجتماعات التي ستعقد في الأردن اليوم بشأن سوريا.

الأردن يستضيف اجتماعات بشأن سوريا

يعقد وزراء خارجية لجنة الاتصال العربية الوزارية بشأن سوريا، المشكّلة بقرار من الجامعة العربية اجتماعًا للجنة في مدينة العقبة الأردنية بدعوة من الأردن.

سوريا

وتضم لجنة الاتصال العربية الوزارية بشأن سوريا: الأردن، والسعودية والعراق ولبنان ومصر وأمين عام جامعة الدول العربية، ويشارك فيه معهم وزراء خارجية الإمارات وقطر والبحرين الرئيس الحالي للقمة العربية.

كما سيعقد وزراء الخارجية العرب الحاضرون لاجتماعات اللجنة، اجتماعات مع وزراء خارجية تركيا والولايات المتحدة، والممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى المبعوث الأممي حول سوريا.

وستبحث الاجتماعات سبل دعم عملية سياسية جامعة يقودها السوريون لإنجاز عملية انتقالية في سوريا وفق قرار مجلس الأمن 2254، تلبي طموحات الشعب السوري، وتضمن إعادة بناء مؤسسات الدولة السورية وتحفظ وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وحقوق جميع مواطنيها.

ملك الأردن يؤكد علي ضرورة الحفاظ على أمن سوريا

من ناحية آخري، أكد الملك عبدالله الثاني ملك الأردن أن على السوريين وضع مصلحة بلدهم في مقدمة أولوياتهم خلال المرحلة المقبلة، مشددًا على احترام الأردن لخياراتهم، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على أمن سوريا واستقرارها ومؤسساتها.

كما جدد عاهل الأردن، تأكيده على احترام الأردن لخيارات الشعب السوري، خلال لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مع الالتزام بالحفاظ على أمن سوريا وسلامة مواطنيها.

العاهل الأردني يؤكد أن ضمان أمن سوريا واستقرارها سيعزز أمن المنطقة

كما أكد العاهل الأردني خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أن ضمان أمن سوريا واستقرارها سيعزز أمن المنطقة واستقرارها، مشيراً إلى ضرورة تنسيق الجهود الدولية بهذا الصدد.

وأكد الملك عبد الله الثاني، في اتصال هاتفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس أن على السوريين وضع مصلحة بلدهم في مقدمة أولوياتهم خلال المرحلة المقبلة.

ملك الأردن وبلينكن

وذكر الديوان الملكي الأردني، في بيان، أن الملك عبد الله شدد خلال الاتصال على أهمية الحفاظ على أمن سوريا واستقرارها ومؤسساتها.

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