ردًا على الهجمات الصاروخية.. نتنياهو يوجه الجيش الإسرائيلي لتدمير البنية التحتية للحوثيين

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم، أمام أعضاء الكنيست، عن إصداره أوامر للجيش الإسرائيلي بـ تدمير البنى للحوثيين، جاء هذا القرار ردًا على إطلاق الحوثيين صواريخ استهدفت الأراضي الإسرائيلية الأسبوع الماضي، مما دفع القيادة الإسرائيلية إلى التحرك عسكريًا لمواجهة هذا التصعيد.

تصريحات حازمة من الكنيست

خلال خطابه، أبدى نتنياهو موقفًا واضحًا تجاه التهديدات الموجهة لإسرائيل، قائلاً: "أصدرت توجيهات لقواتنا المسلحة تدمير البنى التحتية للحوثيين".

وأضاف: "سنستخدم كامل قوتنا للرد على أي جهة تحاول تهديد أمننا"، ومن ثم تؤكد هذه التصريحات استعداد إسرائيل، للقيام بعمليات عسكرية واسعة النطاق لحماية مصالحها القومية، مثل التي شرعت فيها (تدمير البنية التحتية للحوثين).

رؤية الموساد لضرب إيران بدلاً من الحوثيين

وفي سياق متصل، كشفت القناة الإسرائيلية 13 أن رئيس الموساد، ديفيد برنياع، اقترح بدلاً من تدمير البنية التحتية للحوثيين توجيه ضربة مباشرة لإيران كوسيلة للضغط عليها، ويعتبر هذا الاقتراح جزءًا من استراتيجية موسعة تهدف إلى توجيه رسائل قوية إلى طهران، خاصة في ظل دعمها المستمر لجماعات إقليمية مثل الحوثيين.

الحوثيين

مفاوضات غزة والرهائن

تطرق نتنياهو أيضًا إلى جهود حكومته لاستعادة الرهائن من غزة، مشيرًا إلى أن هناك إجراءات يتم اتخاذها سرًا.

وقال نتنياهو: "لا يمكننا الكشف عن جميع الخطوات التي نقوم بها، ولكن أؤكد أننا أحرزنا تقدمًا وسنعمل حتى نعيد جميع الرهائن"، وتأتي هذه التصريحات لتطمين الرأي العام الإسرائيلي، بشأن التزام الحكومة بحل الأزمة الإنسانية والأمنية في غزة.

إصرار على القضاء على حماس

في حديثه لصحيفة "وول ستريت جورنال"، شدد نتنياهو على أن إسرائيل لن توقف الحرب حتى القضاء الكامل على حماس، قائلاً: "لن أوافق على إنهاء الحرب قبل أن نزيل حماس من السلطة".

وأضاف: "وجود حماس في غزة، على بُعد 30 ميلًا من تل أبيب، أمر غير مقبول ولن يحدث".

إسرائيل تتحرك على عدة جبهات

تعكس هذه التطورات التحركات الإسرائيلية المكثفة على المستويين العسكري والسياسي، سواء عبر استهداف الحوثيين أو تدمير البنية التحتية للحوثيين، أو في سياق المواجهة المستمرة مع حماس، كما تُظهر تصريحات نتنياهو تصميمًا قويًا على مواجهة جميع التحديات الأمنية، سواء في غزة أو اليمن( تدمير البنية التحتية للحوثيين)، لضمان استقرار إسرائيل وأمنها القومي.

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