نتنياهو يخرّب صفقة المحتجزين خوفًا من سقوط حكومته بعد وقف الحرب

تشهد الأحداث المتعلقة بشأن المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس أزمات متعاقبة بشأن تحريرهم، ولعل آخر تلك الأزمات ما ذكرته صحيفة تليجراف، البريطانية، بأن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلى يحاول إحباط صفقة التبادل.

ويستعرض الموجز في هذه السطور ما ذكرته صحيفة تيليجراف البريطانية بشأن بنيامين نتنياهو وموقفه مع صفقة التبادل.

بنيامين نتنياهو يحاول تخريب صفقة التبادل

وقالت الصحيفة: إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، يحاول إحباط صفقة تحرير المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة «حماس» فى قطاع غزة لتحقيق مكاسب سياسية لصالحه.

وأشارت تيلجراف إلى أن نتنياهو يسعى لتخريب مفاوضات وقف إطلاق النار فى غزة، بعد أن كرر مطالبه باستمرار الحرب حتى تتم إزالة حماس تمامًا من المنطقة.

نتنياهو

وأوضحت الصحيفة المذكرة أن الأسابيع الماضية شهدت حديثًا عن وقف إطلاق نار وشيك، حيث قال كل من حركة حماس وبعض المسئولين الإسرائيليين إنهم أقرب من أى وقت مضى للوصول إلى صفقة من شأنها أن تنهى الصراع، وتحرر المحتجزين الإسرائيليين وتطلق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين.

القضاء على حماس مقابل وقف إطلاق النار

وفي تصريحات سابقة لرئيس وزراء إسرائيل لصحيفة وول ستريت جورنال، الأمريكية أكد نتنياهو على أنه لن يوقف الحرب قبل أن يقضي على حماس وقال: لن أوافق على إنهاء الحرب قبل أن نزيل حماس، متابعًا: لن نترك حماس فى السلطة فى غزة، على بعد ٣٠ ميلًا من تل أبيب، هذا لن يحدث.

يائير لابيد زعيم المعارضة الإسرائيلية أكد على ما نقلته صحيفة تيلجراف وذلك في تصريح له أكد فيه على أن نتنياهو يقف في طريق المفاوضات ويراوغ بالقول.

وقال يائير في تصريحاته: نتنياهو لا يريد صفقة بسبب سياساته، فهو يفعل نفس الحيلة التى فعلها من قبل،وتابع: رئيس الوزراء يراوغ بالقول إن المفاوضات تتقدم وتصبح ممكنة، ثم يذهب إلى وسائل إعلام أجنبية ويقول إنه لن يوقف الحرب.

يذكر أن حماس أكدت في تصريحات عدة أنها مستعدة للموافقة على صفقة إذا توقفت إسرائيل عن عرض مطالب جديدة.

اقرأ أيضًا:

إسرائيل تطفئ أنوار عيد الميلاد فى كنيسة مهد المسيحارتفاع حصيلة شهداء غزة واستمرار استهداف الأطفال في ظل العدوان الإسرائيلي