قصة سلسة الزلازل العنـ ـيفة التي ضربت إثيوبيا وتداعياتها على سد النهضة

هز زلزال عنيف، اليوم الاثنين، دولة إثيوبيا، وذلك بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر، عمقه 10.2 كيلومتر، وتحديدًا منطقة الأخدود الإثيوبي، والتي تقع على بعد 150 كيلومتر شرق العاصمة أديس أبابا و600 كيلومتر عن سد النهضة.

وينشر “الموجز" خلال التقرير التالي تفاصيل زلزال إثيوبيا الذي أحدث حالة من الجدل خاصة بعد تحذيرات من تأثيره علي سد النهضة.

تفاصيل الزلزال العنيف الذي هز إثيوبيا

ومن جانبه، كشف خبراء الجيولوجيا عن تفاصيل زلزال إثيوبيا الذي وقع اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2024 في تمام الساعة 3:13 ص بتوقيت القاهرة بقوة 4.6 درجة وعمق 10.2 كم فى الأخدود الإثيوبى على بعد 150 كم شرق أديس أبابا، 600 كم من سد النهضة.

زلزال إثيوببيا

وكانت زلزال عنيف قد ضرب إثيوبيا أول أمس 21 ديسمبر 2024 في تمام الساعة 10:20 ص بتوقيت القاهرة، وقع زلزال فى نفس المكان بقوة 4.4 درجة وعمق 10 كم.

سلسلة زلازل عنيفة تضرب إثيوبيا

وبدأت سلسلة الزلازل الأخيرة في إثيوبيا يوم 27 سبتمبر الماضي بقوة 4.9 درجة، وبعده بنحو 8 ساعات وقع زلزالان بقوة 4.5 درجة، ورابع في يوم 30 سبتمبر، وخامس بقوة 4.9 درجة في 6 أكتوبر الجاري، ووقع الزلزال السادس يوم 13 أكتوبر بقوة 4.6 درجة.

وتعرضت إثيوبيا هذا العام لـ 35 زلزالا أقوى من 4 درجة، أشدها 5.2 درجة فى 6 أكتوبر الماضى، وكان المتوسط قبل بدء التخزين فى سد النهضة 2020 حوالى 5 زلزل في السنة، وبلغ 38 زلزالا فى 2023.

تأثير زلازل إثيوبيا علي سد النهضة

وفيما يتعلق بتأثير زلازل إثيوبيا علي سد النهضة قال خبراء الجيولوجيا إن الزلازل الحالية ضعيفة إلى متوسطة وتأثيرها أقل على سد النهضة نظرًا للمسافة 600 كم أو القوة الضعيفة، إلا أنه قد يحدث ما هو أشد وأقرب، ففى مايو 2023 وقع زلزال على بعد 100 كم فقط من سد النهضة، ولكنه كان ضعيفاً بقوة 4.4 درجة.

وحذر خبراء الجيولوجيا من أن تكرار هذه الزلازل في إثيوبيا من الممكن أن يؤثر على سد النهضة خاصة بعد أن اكتمل الملء وأصبح قنبلة مائية قابلة للانفجار.

وأوضح خبراء الجيولوجيا أن سد النهضة به حاليًا 60 مليار متر مكعب، يعادل 60 مليار طن وهذا يشكل وزنًا كبيرًا على القشرة الأرضية الهشة جيولوجيًا فى إثيوبيا نتيجة وجود الأخدود الأفريقى الذى يقسم اثيوبيا نصفين.

سد النهضة

وزير الري يحذر من مخاطر بناء سد النهضة

وسبق أن طالبت مصر الجانب الإثيوبي بتقديم دراسات فنية تفصيلية بشأن سد النهضة ومعاملات الأمان المتعلقة بالإنشاءات والتشغيل، وحذر وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، الجانب الإثيوبي من مخاطر الاستمرار في بناء سد النهضة دون تقديم دراسات فنية تفصيلية حول آثاره البيئية والاقتصادية على دول المَصبّ.

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