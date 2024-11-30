بعد زلزال قبرص.. هل تنبؤات العالم الهولندي "هوغربيتس" كانت صحيحة؟

في أعقاب شعور سكان القاهرة بهزات أرضية ناجمة عن زلزال ضرب قبرص مؤخرًا، أثار هذا الحدث الكثير من الأسئلة والتكهنات حول إمكانية وقوع زلازل كبيرة في المنطقة، من بين أبرز الأحاديث التي ترددها وسائل الإعلام والجمهور، كانت التصريحات المثيرة للجدل التي أطلقها بعض العلماء والخبراء حول تنبؤات العالم الهولندي فرانك هوغربيتس، والذي يعرضها لنا موقع “الموجز”.

زلزال قبرص

أوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية حقيقة الهزة الأرضية التي شعر بها بعض سكان مصر مؤخرًا، حيث أكد أن الزلزال الذي تم الشعور به كان نتيجة هزة أرضية وقعت شمال قبرص بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر.

العالم الهولندي فرانك هوغربيتس

وأكد مصدر من معهد البحوث الفلكية خلال مداخله هاتفيه في أحد البرامج: أن الزلزال وقع على بُعد حوالي 700 كم من السواحل المصرية، وهو ما جعل بعض المواطنين يشعرون بالهزة.

وأضاف: أن المعهد لم يتلقَّ أي بلاغات عن وقوع إصابات نتيجة الهزة، مشيرًا إلى أن الصوت الذي سمعه البعض كان نتيجة لسطحية الهزة الأرضية.

هل تنبؤات هوغربيتس كانت صحيحة؟

العالم الهولندي فرانك هوغربيتس، الذي اشتهر بتنبؤاته الزلزالية المثيرة، قد نشر سابقًا تحذيرات عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص حدوث زلازل كبيرة في مناطق معينة، وكانت تصريحاته قد أثارت الجدل، حيث تنبأ بحدوث زلزال قوي في الفترة القريبة من حدوث زلزال قبرص. بعض الخبراء شككوا في دقة هذه التنبؤات، معتبرين أن العلوم الزلزالية لا تزال في مرحلة مبكرة من الفهم الكامل للظواهر الطبيعية، بينما اعتبر آخرون أن هذه التنبؤات قد تكون ناتجة عن قراءات غير علمية أو عشوائية.

زلزال قبرص

فيما يتعلق بتنبؤات العالم الهولندي التي تحدثت عن احتمال وقوع زلزال قوي في مصر خلال الفترة المقبلة، نفى رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية هذه الادعاءات بشكل قاطع. وأكد الدكتور طه رابح أن هذه التنبؤات لا تستند إلى أي أدلة علمية موثوقة، وهي غير صحيحة تمامًا.

زلزال قبرص



هل يمكننا التنبؤ بالزلازل؟

على الرغم من التطور الكبير في دراسة الزلازل والأبحاث العلمية المرتبطة بها، إلا أن التنبؤ بالأحداث الزلزالية لا يزال موضوعًا مثيرًا للجدل. العلماء غالبًا ما يستخدمون البيانات التاريخية والنماذج الرياضية لرصد الزلازل المحتملة، لكن لا توجد طريقة دقيقة يمكن من خلالها التنبؤ بموعد أو مكان وقوع الزلزال بدقة.

تجدر الإشارة إلى أن بعض الباحثين قد حاولوا تطوير تقنيات للكشف عن "العلامات" المبدئية للزلازل، مثل النشاط الزلزالي البطيء أو التغيرات في سلوك الأرض، لكن هذه المحاولات لم تؤدِّ بعد إلى نتائج ملموسة يمكن الاعتماد عليها بشكل دقيق.

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