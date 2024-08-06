الهولندي هوجربيتس يتنبأ بالزلازل قبل حدوثها بـ9 أيام ويفجر مفاجأة علمية

توقع العالم الهولندي فرانك هوجربيتس خلال الساعات الأخيرة، يرصد اكتشاف علمي أثناء استخدامه في الربط بين ظاهرة "الشذوذ الجوي" و الزلازل بأحد المناطق، التي تشهد أجوائها هذه الظاهرة الطبيعية، مستخدمًا بذلك أسلوبًا علميًا.

العالم الهولندي راصد الزلازل

ناقش العالم الهولندي "هوجربيتس"، هذه النظرية التي استطاع الوصول لها بشكل علمي، على حسابها الخاص، عبر منصة "تيلجرام"، والتي قام بإطلاقها لهذا الغرض، وقدم عددًا من الصور والتي ادعى من خلالها، أنها تؤيد وتثبت اكتشافه العلمي بخصوص رصد الزلازل، وقدم مثالًا على ذلك ظاهرة الشذوذ المناخي، في طبقات الجو فوق دولة المغرب قبل 9 أيام، من حدوث زلزال المغرب سنة 2023.

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هوجربيتس يرصد حركة الزلازل

كما أضاف الراصد الهولندي، بأن قبل وقوع الزلازل تم رصدها بشكل مفصل، بمعدل يصل نحو 8 إلى 9 أيام، مشيراً إلى أنه يوجد زلزال معتدل الشدة، يبلغ درجة وقعه إلي 5.4 درجة، قامت بضرب تشياباس بالمكسيك يوم أمس الإثنين، وسبق ذلك يوم 28 يوليو الماضي حدوث "شذوذًا جويًا" أي قبل 8 أيام على "الكارثة"، كما لوحظت بعض الزيادة في النشاط الزلزالي في أمريكا الوسطى.



تابع العالم بأنه يوجد زلزالًا متوسطًا، يبلغ درجة قوته لنحو 5.5 درجة بمقياس ريختر لزلازل، على سلسلة جبال وسط المحيط الأطلسي، صباح اليوم الثلاثاء، في أعقاب وقوع الشذوذ جوي الذي تم رصده في 27 و31 يوليو الماضي.



صفحة راصد الزلازل على تليجرام

تنبأ أيضا بحدوث زلزالًا متوسطًا خلال الفترة المقبلة، قد يصل قوته نحو 5 درجات على مقياس ريخت للزلازل، في جنوب إيطاليا والذي جاء في أعقاب وقوع حالة الشذوذ الجوي، الذي تم رصده في 24 يوليو الماضي، مضيفًا أنه قبل عدة أيام تم نشر مخطط التقلبات الجوية، في المنطقة الواقعة غرب البرتغال وهو مخطط تقريبي، مشددًا على إسبانيا وإيطاليا بضرورة التأهب وتوخي الحذر.

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