حقيقة تعرض مصر لزلزال اليوم بقوة 4.8 درجة .. أين مركزه ؟

شعر سكان القاهرة، اليوم الأربعاء، بزلزال يعد الثاني في هذا الأسبوع، بعد الزلزال الأول التي شعر به سكان القاخرة يوم الجمعة الماضي وكان مركز الهزة الأرضية، بالقرب من قبرص.

حقيقة تعرض مصر لزلزال اليوم

وأوضح الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد قد سجلت هزة أرضية شمال غرب قبرص بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر، على بُعد 502 كيلومتر من دمياط.

وقد أشار العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى شعورهم بالهزة في الساعة 11:09 صباحًا بتوقيت القاهرة.

تعرض مصر لزلزال اليوم

تعرض مصر لزلزال اليوم

وفي نفس الوقت، أفادت محطات رصد الزلازل في تركيا بتسجيل هزة أرضية قوية بلغت 4.6 درجة على مقياس ريختر، ضربت ساحل مدينة غازي باشا في مقاطعة أنطاليا.

وجاء في بيانات المعهد القومي للبحوث الفلكية أن الهزة الأرضية حدثت في تمام الساعة 11:09:08 مساءً بالتوقيت المحلي، وأنها كانت بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر، في موقع محدد عند خط عرض 35.94 شمالًا وخط طول 31.76 شرقًا، بعمق 48.8 كم. ورغم شعور المواطنين بهذه الهزة، لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أو أضرار بالممتلكات.

حقيقة تعرض مصر لزلزال اليوم

نصائح عن حدوث زلزال

ويقدم الموجز بعض النصائح التي يجب اتباعها في حالة حدوث زلزال لضمان سلامتك، على النحو التالي:

تجنب الذعر: حافظ على هدوء أعصابك، لأن الذعر قد يؤدي إلى تصرفات غير مدروسة وتسبب إصابات.

البقاء في الداخل: إذا كنت داخل مبنى، ابتعد عن النوافذ والأبواب الزجاجية وتوجه إلى مكان آمن مثل تحت طاولة قوية أو في زاوية بعيدة عن الأشياء القابلة للسقوط.

الحماية تحت الأثاث: اختبئ تحت طاولة صلبة أو مكتب إذا كان متاحًا، وابقَ بعيدًا عن الأرفف الثقيلة التي قد تسقط.

تجنب المداخل والممرات: لا تقف في الممرات أو بالقرب من الأبواب، حيث قد تتعرض للإصابة من الأبواب التي تتمايل.

الوقوف بجانب الجدران الداخلية: إذا لم يكن هناك مكان آمن، قف بجانب جدار داخلي بعيد عن النوافذ والأشياء الثقيلة، وابقَ واقفًا في وضعية القرفصاء مع حماية رأسك بيديك.

الابتعاد عن المباني القديمة أو الهشة: إذا كنت في الخارج، ابتعد عن المباني القديمة أو الهشة، والأبراج الكهربائية، والأشجار الكبيرة التي قد تسقط.

التأكد من الغاز والكهرباء: بعد توقف الهزة، تحقق من وجود أي تسرب للغاز أو مشاكل في الكهرباء. إذا شممت رائحة الغاز، أغلق الصمام الرئيسي للخزان وتهرب من المبنى فورًا.

التواصل مع الآخرين: استخدم الهاتف المحمول فقط في حالة الضرورة لتجنب الضغط على شبكات الاتصالات. حاول التواصل مع عائلتك وأصدقائك للاطمئنان عليهم.

مراعاة الإسعافات الأولية: قم بإعداد حقيبة إسعافات أولية تحتوي على الأساسيات مثل الضمادات، والمطهرات، والأدوية الضرورية، والمياه، والأغذية التي تدوم طويلاً.

الإخلاء بحذر: إذا كنت بحاجة إلى مغادرة المبنى، قم بذلك بحذر وتجنب استخدام المصاعد، حيث قد تتعطل أو تكون معرضة للخطر.

إقرأ أيضًا: