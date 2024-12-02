العالم الهولندي فرانك هوجربيتس يحذر: زلزال قوي قد يحدث غدًا

زلزال غدا.. في تصريح أثار جدلاً واسعًا في الأوساط العلمية والإعلامية، أطلق عالم الزلازل الهولندي الشهير فرانك هوجربيتس تحذيرًا جديدًا من احتمال وقوع زلزال قوي يوم غدٍ، دون تحديد موقع جغرافي واضح، ويستند هوجربيتس في توقعاته إلى نظريات تربط بين مواقع الكواكب وتأثيرها على النشاط التكتوني للأرض، وهي نظريات لطالما أثارت الجدل في الأوساط العلمية، وترصد الموجز فيما يلي توقعات العالم الهولندي

ما هي الهندسة القمرية الحرجة وتأثيرها على الأرض؟

يشير هوجربيتس إلى ظاهرة يُطلق عليها "الهندسة القمرية الحرجة"، وهي تحدث عندما تصطف الكواكب والقمر في مواقع تجعل الجاذبية المشتركة في أقصاها، وفقًا لنظريته، هذا الاصطفاف يؤدي إلى زيادة الضغط التكتوني على الصفائح الأرضية، مما يرفع احتمالية وقوع زلازل كبيرة.

وأضاف أن الأرض خلال يومي 1 و2 ديسمبر ستشهد تقاربًا غير معتاد بين الكواكب، ما قد يؤدي إلى زعزعة استقرار القشرة الأرضية بشكل ملحوظ، وبرغم أن هذه الفرضيات تفتقر إلى تأييد علمي واسع، فإنها حازت على اهتمام عالمي بسبب تكرار ارتباطها ببعض الأحداث الزلزالية الكبرى.

زلزال غدا.. مخاطر محتملة على المناطق الزلزالية

أكد العالم الهولندي أن جميع مناطق العالم قد تكون عرضة للخطر، لا سيما تلك الواقعة على خطوط الصدع أو ذات النشاط الزلزالي المعروف، وأشار إلى أن الدول ذات البنية التحتية الضعيفة قد تكون الأكثر تضررًا في حال وقوع زلزال قوي.

العالم الهولندي

زلزال غدا..تاريخ من التوقعات المثيرة للجدل

ليس هذا التحذير الأول الذي يصدره فرانك هوجربيتس؛ فقد سبق له توقع زلازل كبيرة مثل زلزال تركيا وسوريا في فبراير الماضي، والذي وقع بعد تحذيراته بأيام. ومع ذلك، يظل المجتمع العلمي متحفظًا على منهجه، مشيرًا إلى أن التنبؤ الدقيق بالزلازل يظل غير ممكن باستخدام الأساليب التقليدية أو الفلكية.

كيف يمكننا الاستعداد للزلازل؟

مع تصاعد المخاوف من احتمال وقوع زلزال، يجب التركيز على اتخاذ التدابير الوقائية، ومنها:

1. تأمين المباني: التأكد من أن المنازل والمباني مقاومة للزلازل في المناطق ذات النشاط الزلزالي.



2. خطط الإخلاء: تدريب الأفراد على التصرف السريع أثناء الزلازل ومعرفة أماكن الأمان.



3. حقيبة الطوارئ: تجهيز حقيبة تحتوي على مستلزمات أساسية مثل المياه، الطعام، الأدوية، والمصباح اليدوي.



4. متابعة التحذيرات الرسمية: الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة وتجنب الشائعات.

زلزال غدا .. بين العلم والتوقعات

في حين يشيد البعض بمحاولات هوجربيتس لتقديم رؤية جديدة للنشاط الزلزالي، يؤكد الجيولوجيون أن الزلازل تتأثر بعوامل معقدة مثل حركة الصفائح التكتونية والضغوط الداخلية للأرض، وليس فقط الاصطفافات الكوكبية.

زلزال غدا ..ترقب عالمي لتحذير هوجربيتس

سيظل العالم يترقب ما إذا كانت توقعات فرانك هوجربيتس ستتحقق غدًا، وفي حال وقوع الزلزال، قد يُعاد النظر في الفرضيات التي تربط بين الفلك والجيولوجيا. وحتى ذلك الحين، يظل الاستعداد لكل الاحتمالات أمرًا ضروريًا، مع تعزيز الجهود العلمية لفهم الكوارث الطبيعية والحد من آثارها.

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