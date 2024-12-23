ميقاتي يوجه رسالة دعم لـ الجيش اللبناني ويشدد علي ضرورة انسحاب إسرائـ ـيل

قام رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، اليوم الاثنين، بزيارة إلى ثكنة عسـ ـكرية لـ الجيش اللبناني في منطقة مرجعيون جنوب لبنان لإعلان دعمه لهم.

وينشر “الموجز” تفاصيل زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية لـ الجيش اللبناني، لإعطاء رسالة دعم لهم، وتوجيه التحية لأرواح الشهداء.

ميقاتي يزور ثكنة عسـ ـكرية لـ الجيش اللبناني

ومن جانبه، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية إن الجيش اللبناني سيقوم بمهامه كاملة في جنوب لبنان بعد انسحاب إسرائـ ـيل.

الجيش اللبناني

وأضاف رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية: "لا بد بداية من توجيه التحية لأرواح شهداء الجيش اللبناني الذين سقطوا دفاعًا عن الوطن، واتطلع في وجوهكم وأشعر بالفخر لأنني أشعر بمعنوياتكم العالية وإصراركم على الدفاع عن الأرض رغم كل الصعوبات".

وشدد ميقاتي على: "أن الجيش اللبناني لم يتقاعس يومًا عن مهماته ونحن أمام امتحان صعب وسيثبت الجيش اللبناني أنه قادر على القيام بكل المهام المطلوبة منه وأنا على ثقة كاملة بهذا الأمر".

وأشار إلى أن الجيش اللبناني أثبت على الدوام أنه يمثل وحدة هذا الوطن ويقوم بواجباته، وجميع اللبنانيين إلى جانب الجيش اللبناني ويدعمونه.حماكم الله وحمى هذا الوطن".

وأضاف ميقاتي: "سنعقد اجتماعًا مع اللجنة التي تشرف على وقف إطـ ـلاق النـ ـار في لبنان وأمامنا مهام كثيرة أبرزها انسحاب العــ دو من كل الأراضي التي توغـ ـل فيها خلال عـ ـدوانه الأخير، وعندها سيقوم الجيش اللبناني بمهامه كاملة".

ميقاتي يعلن دعمه الكامل لـ الجيش اللبناني

وفي نفس الصدد، شكر قائد الجيش اللبناني، العماد جوزيف عون، رئيس الحكومة على دعمه الكامل لـ الجيش اللبناني؛ وقال: "رغم كل الامكانات الضئيلة بقي الجيش اللبناني صامدًا في مراكزه وحافظ على المدنيين، وسنكمل مهمتنا لاننا مؤمنون بما نقوم به".

وزير الدفاع الإسرائـ ـيلي يوجه تحذيرات لحزب الله

الجدير بالذكر أن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، تفقد، أمس الأحد، الموقع المطل على قريتي مارون الراس ويارون الشيعيتين، اللتين وصفهما بأنهما تشكلان تهديداً كبيراً لمستوطنات الجليل.

وأكد كاتس عزم إسرائـ ـيل على منع عودة عناصر حزب الله إلى القرى الجنوبية وإعادة بناء ما وصفه بـ البنية التحتية الإرهـ ـابية، موجهًا تحذيرات شديدة اللهجة لحزب الله.

وزير الدفاع الإسرائيلي

وصرح كاتس أن إسرائـ ـيل قد اقتلعت أنياب الأفعى، محذرًا من أنه في حال عدم انسحاب حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني أو محاولته خرق وقف إطـ ـلاق النـ ـار، فستقوم إسرائـ ـيل بسحق رأسه.

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