تفاصيل اللقاء المرتقب بين وزير الخارجية الأردني وأحمد الشرع

يقوم وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، بزيارة دولة سوريا، ولقاء أحمد الشرع زعيم هيئة تحرير الشام، وذلك لبحث سبل التعاون بين البلدين.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل اللقاء المرتقب لـ وزير الخارجية الأردني وأحمد الشرع في دمشق وأهم الملفات الساخنة التي سيتم مناقشتها بين الطرفين.

لقاء مرتقب بين وزير الخارجية الأردني وأحمد الشرع

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، عبرها حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" أن وزير الخارجية الأردني سيلتقي أحمد الشرع وعدداً من المسؤولين السوريين، اليوم الاثنين، في دمشق.

رئيس الحكومة الانتقالية في سوريا

ملفات علي طاولة وزير الخارجية الأردني وأحمد الشرع

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية الأردني مع أحمد الشرع آخر تطورات الأوضاع بعد سقوط نظام بشار الأسد وتشكيل حكومة انتقالية جديدة برئاسة محمد البشير.

وستتناول النقاشات بين وزير الخارجية الأردني وأحمد الشرع التأكيد علي احترام دولة الأردن لخيارات السوريين، إلى جانب التأكيد علي أهمية الحفاظ على أمن سوريا واستقرارها ومؤسساتها.

ومن المتوقع أن تتناول مباحثات وزير الخارجية الأردني وأحمد الشرع مستقبل العلاقات بين البلدين، خاصة مع استعداد دولة الأردن لمساعدة سوريا وشعبها لإعادة الإعمار.

وستطرق المباحثات بين وزير الخارجية الأردني وأحمد الشرع لبحث التوغل الإسرائـ ـيلي في دولة سوريا، والخطوات التي يجب أن تتم لمنع السيطرة علي نقاط إضافية في المنطقة العازلة.

ملك الأردن يؤكد علي ضرورة الحفاظ على أمن سوريا

من ناحية أخري، كان الملك عبدالله الثاني ملك الأردن قد أكد أن على السوريين وضع مصلحة بلدهم في مقدمة أولوياتهم خلال المرحلة المقبلة، مشددًا على احترام الأردن لخياراتهم، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على أمن سوريا واستقرارها ومؤسساتها.

الجدير بالذكر أن دولة الأردن عقدت الأسبوع الماضي اجتماعات عربية ودولية لبحث مستجدات الأوضاع في دولة سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، وتشكيل حكومة انتقالية برئاسة محمد البشير.

أحمد الشرع

وبحثت الاجتماعات سبل دعم عملية سياسية جامعة يقودها السوريون لإنجاز عملية انتقالية في سوريا وفق قرار مجلس الأمن 2254، تلبي طموحات الشعب السوري، وتضمن إعادة بناء مؤسسات الدولة السورية وتحفظ وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وحقوق جميع مواطنيها.

لقاء أحمد الشرع ووزير الخارجية التركي

ومن ناحية أخري، عقد أحمد الشرع، أمس الأحد، اجتماعًا هامًا مع هاكان فيدان، وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، والوفد المرافق له في القصر الرئاسي بدمشق.

وقال أحمد الشرع إن تركيا كانت داعمة للشعب السوري ووقفت بجانبه، مضيفًا أن دمشق ستبني علاقات استراتيجية مع أنقرة.

وأشار أحمد الشرع إلى أنه ناقش مع وزير الخارجية التركي آخر تطورات الأوضاع والتحديات المستقبلية، وعلي رأسها التحديات الأمنية والاقتصادية، وأيضًا شكل المستقبل السياسي، والعلاقة مع دول الجوار وتقوية الحكومة في الجانب العسـ ـكري وجعل السـ ـلاح في يد الدولة حصرًا".

وكشف أحمد الشرع عن عزم تركيا مساعدة سوريا للنهوض من جديد، خاصة وأن البلاد كانت مـ ـدمرة في عهد النظام السابق.

وفي السياق ذاته، دعا وزير الخارجية التركي العالم العربي دعم الإدارة السورية الجديدة، والتواصل معها، معربًا استعداده مساعدة سوريا وعدم التردد في حماية وحدة الأراضي السورية.

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