5 ملفات هامة علي طاولة أحمد الشرع ووزير الخارجية التركي

عقد أحمد الشرع زعيم هيئة تحرير الشام، اليوم الأحد، اجتماعًا هامًا مع هاكان فيدان، وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، والوفد المرافق له في القصر الرئاسي بدمشق.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل مباحثات أحمد الشرع وهاكان فيدان وأبرز الملفات التي تم مناقشتها، وأبرزها تطورات الأوضاع في سوريا، والعلاقات بين دمشق وأنقرة.

مباحثات أحمد الشرع ووزير الخارجية التركي

ومن ناحيته، قال أحمد الشرع إن تركيا كانت داعمة للشعب السوري ووقفت بجانبه، ومضيفًا أن دمشق ستبني علاقات استراتيجية مع أنقرة.

أحمد الشرع ووزير الخارجية التركي

وأشار أحمد الشرع إلى أنه ناقش مع وزير الخارجية التركي آخر تطورات الأوضاع والتحديات المستقبلية، وعلي رأسها التحديات الأمنية والاقتصادية، وأيضًا شكل المستقبل السياسي، والعلاقة مع دول الجوار وتقوية الحكومة في الجانب العسـ ـكري وجعل السـ ـلاح في يد الدولة حصرًا".

وكشف أحمد الشرع عن عزم تركيا مساعدة سوريا للنهوض من جديد، خاصة وأن البلاد كانت مـ ـدمرة في عهد النظام السابق.

وفي السياق ذاته، دعا وزير الخارجية التركي العالم العربي دعم الإدارة السورية الجديدة، والتواصل معها، معربًا استعداده مساعدة سوريا وعدم التردد في حماية وحدة الأراضي السورية.

مستقبل التنظيمات الإرهـ ـابية في سوريا

وتطرق وزير الخارجية التركي للحديث عن التنظيمات الإرهـ ـابية مثل الوحدات الكردية وداعـ ـش، مؤكدًا أنه لا وجود لهم في مستقبل سوريا، ومشددًا على محاربة هذه التنظيمات الإرهـ ـابية، وكذلك محـ ـاربة داعـ ـش، وعدم السماح لأي تنظيم إرهـ ـابي بأن يستمر في سوريا.

حزب العمال الكردستاني

وشدد وزير الخارجية التركي علي أنه لا مكان لحزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب في سوريا وعليهما حل نفسهما، مضيفًا أن وحدات حماية الشعب تحتل ثلث الأراضي السورية وتسيطر على مصادر الطاقة.

التوغل الإسرائـ ـيلي في سوريا

وفيما يتعلق بالتوغل الإسرائـ ـيلي في سوريا، قال وزير الخارجية التركي إن إسرائـ ـيل يجب أن تحترم وحدة الأراضي السورية، وأن تكفّ عن الاعتـ ـداءات التي تقوم بها، مؤكدًا على أهمية أن تكون هناك رد فعل على الاعـ ـتداءات الإسرائـ ـيلية على سوريا.

التواجد الأمريكي في سوريا

وفيما يتعلق بالتواجد الأمريكي في سوريا، قال وزير الخارجية التركي إنه لا حاجة للولايات المتحدة الأمريكية في سوريا بعد حل مسألة معتقلي داعـ ـش، مضيفًا أن الإدارة السورية الجديدة ستأخذ زمام المبادرة بشأن المعتـ ـقلين من تنظيم داعـ ـش.

أحمد الشرع ووزير الخارجية التركي

تركيا تتعهد بدعم المؤسسات السورية

وتعهد وزير الخارجية التركي بدعم المؤسسات السورية قائلًا: "جميع الإدارات في سوريا يجب أن تنهض، وسندعم ذلك، وستكون المؤسسات التركية إلى جانبكم، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعطى توجيهات بدعمكم".

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