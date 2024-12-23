الصراع الدائر.. نتنياهو يُتهم بتخريب مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول قناة بنما جدلا واسعا، حيثهدد بإعادة السيطرة على القناة الاستراتيجية، مما أثار قلقًا في بنما والأسواق العالمية.

وورد عن صحيفة "تليجراف" البريطانية إن بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلى اتُهم بتخريب مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة بعد أن كرر مطالبه باستمرار الحرب حتى يتم إزالة حماس تمامًا من المنطقة.

وسيعرض لكم الموجز التفاصيل من خلال هذا التقرير.

وانتقد بيني غانتس، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، تصريحات بنيامين نتنياهو بشأن المفاوضات مع حماس، موضحًا أن هذه التصريحات تؤدي إلى تعطيل التقدم المحقق في المفاوضات،ويعتبر غانتس أن هذه التصريحات غير ملائمة في هذه الفترة الحساسة، حيث يمكن أن تؤثر على مسار المفاوضات.

وجاءت تصريحات غانتس على خلفية مقابلة نشرتها صحيفة "وول ستريت جورنال الأميركية" مع نتنياهوحيث أعلن نتنياهو عن رفضه لوقف الحرب قبل القضاء على حماس، موضحًا أنه لن يترك الحركة بالسلطة في غزة على بعد 50 كيلومترا من تل أبيب.

وقال غانتس "كما قال نتنياهو نفسه قبل أسبوع واحد فقط كلما تحدثنا أقل، كلما كان ذلك أفضل، بينما المفاوضون يعملون، نتنياهو يخرب المفاوضات من جديد".

وأضاف مخاطبا نتنياهو "ليس لديك تفويض لتخريب عودة المحتجزين مرة أخرى لأسباب سياسية، عودتهم هو الشيء الصحيح الإنساني والأمني والوطني".

وجاء رد ديوان رئيس الوزراء على غانتش في بيان ووصفه بالخانع، وقال إنه لن يعظ نتنياهو بضرورة القضاء على حماس وإعادة المحتجزين وهو الذي طلب وقف الحرب حتى قبل دخول رفح.

وأضاف البيان أن "من لا يساهم بالجهد الوطني فمن الأفضل له على الأقل ألا يضر به .

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤول إسرائيلي أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة بشأن مصيرالأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، حيث قد تذهب إسرائيل نحو صفقة جزئية فقط. وأشار المسؤول إلى أن تقديراته تشير إلى احتمالات كبيرة ألا تبرم صفقة التبادل قبل نهاية عهد الرئيس الأميركي جو بايدن.

ودعا وزير التعاون الإسرائيلي دافيد أمسالم إلى صفقة شاملة لتبادل الأسرى، مؤكداً أن هذه الصفقة ستساعد في إنهاء الحرب الواسعة النطاق في غزة. من ناحية أخرى، انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد سياسات نتنياهو، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يخشى سقوط حكومته حال انتهاء حرب غزة.

حيث يعتقل الجانب الإسرائيلي حاليًا أكثر من 10,300 فلسطيني في سجونه، بينما يُعتقد أن حوالي 100 أسير إسرائيلي محتجزون في قطاع غزة. وأعلنت حماس مقتل العديد من الأسرى لديها في الغارات الإسرائيلية.

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