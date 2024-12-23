أهمية قناة بنما لـ واشنطن.. وترامب يهدد بالدفاع عن مصالح أمريكا

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعادة السيطرة على قناة بنما، متهمًا إيها بفرض رسوم باهظة على السفن الأمريكية التي تمر في القناة، وهذه القناة تُعد ممرًا مائيًا حيويًا يربط بين المحيطين الهادي والأطلسي، وتعتبر من أهم القنوات في العالم، ويعرض لكم الموجز التفاصيل .

وأشار ترامب إلى أن الرسوم المفروضة غير عادلة، مما دفع به لتهديده بإعادة السيطرة على القناة.

وفي منشور على موقعه للتواصل الاجتماعي «تروث سوشيال»،قال «من غير المقبول فرض رسوم عالية على البحرية الأمريكية والسفن الأمريكية عند مرورها في قناة بنما».

وصرح أيضا بإعادة قناة بنما للولايات المتحدة بشكل كامل ومن دون أي أسئلة ، معتبرا أن أمريكا تتعرض للسرقة في قناة بنما، وأن تأمينها أمر مهم للتجارة الأمريكية.

واتهم ترامب الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى، بفرض رسوم باهظة على السفن التي تستخدم القناة للعبور بين المحيطين الهادئ والأطلسي.

وحذر ترامب أيضا من أنه لن يسمح للقناة بالوقوع في الأيدي الخطأ، وبدا وكأنه يحذر من التأثير الصيني المحتمل على الممر المائي، وكتب أن القناة لا ينبغي أن تديرها الصين، بحسب وكالة رويترز.

ولا تسيطر الصين على القناة أو تديرها. ومع ذلك، فإن إحدى الشركات التابعة لشركة سي.كيه هاتشينسون هولدنجز ومقرها هونج كونج تدير ميناءين يقعان على مدخلي القناة من منطقتي البحر الكاريبي والمحيط الهادي.

(خوسيه راؤول مولينو)رئيس بنما، رد على تهديدات ترامب بشأن قناة بنما من خلال فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي قال فيه "سيظل كل ميل مربع من القناة والمناطق المجاورة تحت سيطرة بنما". مضيفاً أن "سيادة واستقلال بلادنا غير قابلين للتفاوض".

ويُعد تأمين قناة بنما أمر بالغ الأهمية للتجارة الأميركية، والنقل السريع للأسطول من الأطلسي إلى الهادئ، ويقلل بشكل كبير من أوقات الشحن إلى الموانئ الأميركية.

وأكد على التحول المتوقع في الدبلوماسية الأمريكية في عهد ترامب، الذي لم يتردد من قبل في تهديد الحلفاء واستخدام الخطاب العدواني عند التعامل مع النظراء.

اقرأ أيضا : ترامب يضع خطة لمنع اندلاع الحرب العالمية الثالثة وتحقيق الاستقرار الدولي

هل يحضر جو بايدن مراسم تنصيب دونالد ترامب رئيسًا لأمريكا؟









