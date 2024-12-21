دراويش ترامب.. أبرز المليارديرات الذين تبرعوا لحفل تنصيب ترامب

مع إقتراب العام الجديد تتوجه الأنظار نحو بوابة “البيت الأبيض” ، والتي سيخرج منها الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته “جو بايدن ” في العشرين من الشهر المقبل ليسدل الستار على حقبة إتسمت بالغرابة و الأزمات، ويدلف منها إلى الداخل حيث ينتظره المكتب الرئاسي مجددا الرئيس المنتخب لولاية ثانية “دونالد ترامب” ، الذي يستعد للعودة بمراسم تنصيب قوية وستبهر أنظار العالم بدعم من “صندوق ترامب للتنصيب” التفاصيل تكشفها الموجز في السطور التالية

ماهو صندوق ترامب للتنصيب

يعتبر صندوق التنصيب بمثابة اللجنة المنظمة لحفل تنصيب الرئيس، التي تعين من قبل الرئيس المنتخب الإشراف على كافة الفعاليات الإحتفالية والوظائف المرتبطة بالحفل بداية من الإستعدادات، وحتى حفل العشاء والحفلات الراقصة بإستثناء حفل أداء القسم في مبنى الكابيتول الذي يمول من قبل اللجنة المشتركة في التنظيم التابعة للكونجرس .

المخصصات وقبول التبرعات

يمنح الفصل الخامس من المادة 36 وفقا للدستور الفيدرالي للكونجرس صلاحية تحديد المخصصات المالية اللازمة على تمويل التكاليف البلدية المتعلقة بالأحداث الإفتتاحية فقط .

ولذلك تقبل اللجنة المشرفة على فعاليات تنصيب الرئيس، التبرعات وفقا لضوابط معينة .

إذ أنه لايقبل على سبيل المثال تلقي التبرعات من المقيمين الأجانب، ويعرض أعضاء اللجنة في حال قبول أى مبالغ مالية على سبيل التبرعات من أجنبي عن علم للمساءلة القانونية .

ويسمح للشركات والمنظمات العمالية بالقيام بالتبرعات للجنة التنصيب بأي مبالغ دون قيود معينة .

أبرز المتبرعين لصندوق التنصيب من مؤيدي ترامب

الملياردير “جيف بيزوس” والذي تبرع بمبلغ مليون دولار أمريكي لصالح صندوق تنصيب ترامب مع بث الحفل على منصة Amazon Prime التابعة له وهو مايعتبر بمثابة تبرع عيني تصل قيمته إلى مليون دولار أخر.

فيما يخطط الملياردير الأمريكي “مارك زوكربيرج” رئيس مجلس إدارة شركة ميتا التي تضم تطبيقات فيسبوك، واتساب، إنستجرام التبرع أيضا بمبلغ مليون دولار لصالح صندوقت تنصيب ترامب.

بدوره فقد أعلن رئيس شركة الذكاء الاصطناعي “OpenAI” سام ألتمان، قد أعلن – عن تقديم تبرع بقيمة مليون دولار من قبل شركته .

فيما أعلن كل من بنك “أوف أمريكا” وبنك “الإستثمار جولدمان ساكس” عن إعتزامهما تقديم مبالغ، لم يتم تحديد قيمتها بعد، لدعم الأنشطة المتعلقة بهذه المناسبة.

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