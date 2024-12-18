حقيقة تورط الولايات المتحدة في اغتـ ـيال قائد الدفاع الروسي.. بيان رسمي

اغتـ ـيال قائد الدفاع الروسي.. أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024، بيانًا رسميًا نفت فيه أي تورط لها في اغتـ ـيال الجنرال إيغور كيريلوف، قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في الجيش الروسي، موضحًا المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، أنه "لا علاقة للولايات المتحدة بالعملية، ولم تكن على علم بها مسبقًا".

والجدير بالذكر، أن اللجنة الروسية للتحقيق، أعلنت في وقت سابق عن وفاة الجنرال كيريلوف ومساعده إثر انفجار وقع في منطقة "ريازان" بالعاصمة موسكو، ووفقًا للتحقيقات الأولية، تم العثور على العبوة الناسفة التي تسببت في مقتـ ـل كيريلوف في دراجة نارية كانت مركونة في موقع الحادث.

ويستعرض الموجز في السطور التالية أبرز المعلومات حول الجنرال إيغور كيريلوف قائد الدفاع الروسي.

من هو قائد الدفاع الروسي؟

الجنرال إيغور كيريلوف كان قائدًا لقوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في الجيش الروسي، تعد هذه الوحدة من القوات الخاصة التي تختص بالتصدي للتهديدات البيولوجية والكيميائية والإشعاعية، والتي تمثل جزءًا أساسيًا من استراتيجية الدفاع الوطني الروسية، ويتعامل مع الأسلحة البيولوجية والكيميائية والإشعاعية، ويشمل مهامًا متعددة تهدف إلى حماية الأمن الوطني من الأخطار المحتملة.

قائد الدفاع الروسي

تفاصيل اغتـ ـيال قائد الدفاع الروسي

في 19 ديسمبر 2024، تعرض الجنرال كيريلوف لهجوم استهدفه في العاصمة الروسية موسكو، وتم تفجير عبوة ناسفة كانت مخبأة في دراجة نارية بالقرب من سيارته في منطقة شارع "ريازان"، مما أسفر الانفجار عن مقتـ ـل قائد الدفاع الروسي ومساعده، وأثار موجة من الصدمة في الأوساط السياسية والعسكرية الروسية.

قائد الدفاع الروسي

التحقيقات اغتـ ـيال قائد الدفاع الروسي

وأعلنت السلطات الروسية، في وقت سابق، عن فتح تحقيقات مكثفة لتحديد الجهة المتورطة في الهجوم، بينما لم تكشف بعد عن أي تفاصيل مؤكدة بشأن المسؤولين عنه.

وفي الوقت ذاته، نفت الولايات المتحدة ضلوعها في الحادث، حيث صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر بأنها لم تكن على علم مسبق بالعملية.

قائد الدفاع الروسي

تداعيات اغتـ ـيال قائد الدفاع الروسي

يعتبر اغتـ ـيال قائد الدفاع الروسي، ضربة قوية للجيش الروسي، حيث كان يشغل منصبًا حساسًا في التعامل مع التهديدات البيولوجية والكيميائية.

وتعد هذه الحادثة من الأحداث الهامة التي تثير تساؤلات حول التأثيرات المحتملة على السياسة العسكرية الروسية والأمن القومي، خصوصًا في ظل التوترات الجيوسياسية المستمرة.

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