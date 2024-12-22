ترامب يضع خطة لمنع اندلاع الحرب العالمية الثالثة وتحقيق الاستقرار الدولي

ترامب يكشف عن خطط لتطوير القبة الحديدية الأمريكية.. أكد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أنه يعتزم توجيه الجيش الأمريكي لإنشاء منظومة قبة حديدية لحماية سماء الولايات المتحدة، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية، ويعرضه الموجز في هذا التقرير.

تعزيز الأمن القومي للولايات المتحدة



وشدد ترامب على أهمية تعزيز الأمن القومي للولايات المتحدة لمواجهة أي تهديدات محتملة، مضيفًا: "سأوقف الفوضى في الشرق الأوسط والحرب في أوكرانيا، وسأمنع اندلاع الحرب العالمية الثالثة".

أكبر عملية ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة

وفي سياق آخر، أعلن ترامب عن نيته تنفيذ أكبر عملية ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة، مؤكدًا أن الأزمات الحالية، مثل حرب أوكرانيا وأحداث 7 أكتوبر، لم تكن لتحدث لو كان في منصب الرئيس خلال تلك الفترات.

وأشار إلى عزمه إجراء تغييرات جذرية في العاصمة واشنطن، مشيرًا إلى أن الأغلبية الجمهورية في الكونجرس تدعم خططه وسياساته المستقبلية.

وقف الحروب الخارجية وتحقيق الاستقرار

أكد ترامب رفضه التورط في الحروب الخارجية التي وصفها بأنها "سخيفة"، مشيرًا إلى أن سياسته ستعتمد على التركيز على المصالح الوطنية وتعزيز القوة الأمريكية داخليًا وخارجيًا.

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