ترامب يواجه الإغلاق الحكومي مجددا في ولايته الثانية

أكد الرئيس الأمريكي المنتخب "دونالد ترامب" في تصريحات إعلامية أدلى بها خلال مقابلة أجرتها معه "فوكس نيوز ديجيتال" الخميس ، إن السيناتور “مايك جونسون ” يمكنه بسهولة الإحتفاظ بمنصبه رئيسًا لمجلس النواب في دورة الكونجرس المقبلة، إذا "تصرف بحسم وقوة" التفاصيل تسردها الموجز في السطور التالية.

“زيادة سقف الدين الحكومي” ترامب يطلب الصعب

وأوضح أن على "جونسون " العمل بقوة من أجل التوصل إلى خطة جديدة تهدف إلى رفع سقف الدين الحكومي، وهو طلب صعب لاسيما مع إقتراب عطلة عيد الميلاد مما يمكن القول معه أن رئيس مجلس النواب في مأزق.

وحذر : من أنه إذا لم يتم تنفيذ مطلبه فسيواجه جونسون والأعضاء الجمهوريون في الكونجرس مشكلات.

و أضاف ترامب : إن أي شخص يدعم قانون لا يعالج المشكلة المعروفة بسقف الدين، والتي عانى منها الديمقراطيون، يجب الإطاحة به بأسرع ما يمكن".

وبدوره فقد إضطر جونسون، لمواصلة العمل حتى وقت متأخر من الليل من أجل التوصل إلى إتفاق جديد يلبي مطلب ترامب.

وتشير تقاريرإعلامية إلى أن نائب الرئيس المنتخب جيه دي فانس، قد إنضم إلى الإجتماعات التي عقدت في وقت متأخر من الليل في مبنى الكابيتول، مصطحبًا ابنه الصغير مرتديًا “البيجامة”.

وعلى صعيد آخر، فقد إقترح عددا من حلفاء ترامب فكرة تتسم بالغرابة، تتمثل في تعيين الملياردير إيلون ماسك رئيسا لمجلس النواب، حيث لا يشترط أن يكون رئيس مجلس النواب عضوًا في الكونجرس.

سنواصل العمل على تحقيق مطلب الرئيس

بدوره فقد صرح السيناتور الجمهوري “ستيف سكاليز” عن ولاية لويزيانا، للصحفيين أثناء مغادرته مكتب رئيس مجلس النواب في وقت متأخر من يوم الأربعاء: "لقد عقدنا إجتماعًا مثمرًا سنواصل العمل طوال الليل، وفي الصباح للتوصل إلى إتفاق".

وفي سياق متصل فإن سقف الدين العام الأمريكي الحالي سيبلغ المسموح به في الأول من يناير 2025، وهو ما يهدد بتعطيل بداية الإدارة الجديدة بسبب الحاجة إلى شهور من المفاوضات لرفعه مجدد وهو مايفسر رغبة ترامب في حل المشكلة قبل دخوله إلى البيت الأبيض يوم 20 يناير.

وشهدت الولاية الأولى الرئيس المنتخب أطول إغلاق حكومي في التاريخ خلال موسم عيد الميلاد عام 2018، وتسبب في إضطرابا للعطلات في عام 2020 من خلال رفض مشروع قانون مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورنا المستجد الذي كان قد صدر بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي وأجبر أعضاء الكونجرس على إعادة مناقشته.

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