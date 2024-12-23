من هو مارك بورنيت الذي اختاره ترامب مبعوثًا خاصًا لـ بريطانيا؟

أصبح مارك بورنيت، مبعوثًا خاصًا لإدارة ترامب إلى المملكة المتحدة وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عن اختياره.

ويرتبط ترامب بعلاقة قوية مع مارك بورنيت، وعلق الرئيس الأمريكي المنتخب علي اختياره، في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" قائلًا: "إن مارك بورنيت سيعمل على تعزيز العلاقات الدبلوماسية وسيركز على التجارة وفرص الاستثمار والتبادل الثقافي.

من هو مارك بورنيت؟

وينشر “الموجز" خلال التقرير التالي، أبرز المعلومات عن مارك بورنيت المبعوث الخاص لإدارة ترامب إلى بريطانيا.

ترامب ومارك بورنيت

يعد مارك بورنيت (64 عاماً) هو من ابتكر البرنامج الذي منح ترمب شهرة على مستوى العالم بسبب طرده لعدد من المتسابقين الذين كانوا يتنافسون على مناصب في شركاته.

ونشأ مارك بورنيت في إيسيكس ببريطانيا، وخدم في الجيش قبل أن يهاجر إلى الولايات المتحدة في عام 1982، عندما كان عمره 22 عاماً.

واشتهر مارك بورنيت كمنتج برنامج تليفزيون الواقع "المتدرب"، وابتكر أنتج برنامجي "سيرفايفر" و"شارك تانك" (Shark Tank) وبرامج أخرى، وكان رئيساً لمجموعة "إم جي إم" (MGM) التلفزيونية العالمية.

مارك بورنيت يعلق علي اختياره مبعوثًا خاصًا لترامب إلى بريطانيا

من جهته، علق مارك بورنيت علي اختياره المبعوث الخاص لإدارة ترامب إلى بريطانيا، قائلًا: "يشرفني حقاً أن أخدم الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس ترامب كمبعوث خاص له إلى المملكة المتحدة".

الجدير بالذكر أن الحكومة البريطانية عينت بيتر ماندلسون سفيراً جديداً لها لدى الولايات المتحدة بهدف التقرب لترامب وتجنُّب حرب تجارية والحفاظ على تحالف البلدين بشأن أوكرانيا.

ترامب يختار وارن ستيفنز سفيرًا لأمريكا لدي بريطانيا

ومن ناحية آخري اختار ترامب رجل الأعمال المصرفي المخضرم وارن ستيفنز لتولي منصب سفير أمريكا لدى بريطانيا.

ويعد المنصب الذي شغله وارن ستيفنز كسفيرًا لأمريكا لدي بريطانيا أحد أكثر المناصب الدبلوماسية رفيعة المستوي، والتي يحظي بها مؤيدين بارزين.

تعليق ترامب علي اختيار وارن ستيفنز

علق ترامب علي اختياره لـ وارن ستيفنز في بيان له على منصته "تروس سوشل" قائلًا: "لطالما حلمت وارن ستيفنز بخدمة الولايات المتحدة بدوام كامل".

وأضاف ترامب: 'يسعدني أنه ستتاح لـ وارن ستيفنز الآن هذه الفرصة ككبير دبلوماسي، ويمثل الولايات المتحدة لدى أحد أعز حلفاء أمريكا وأكثرهم تفضيلاً".

من هو وارن ستيفنز؟

يشغل وارن ستيفنز منصب الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار الخاص Stephens Inc ومقره أركنساس.

ويتولي وارن ستيفنز وزوجته إدارة منظمة خيرية، وهي مؤسسة عائلة هارييت ووارن ستيفنز، التي تبرعت لمتحف أركنساس للفنون الجميلة، وجامعة ميسيسيبي، والمدرسة الأسقفية الجماعية في ليتل روك.

وارن ستيفنز يعلق علي اختيار ترامب له

وعلق وارن ستيفنز علي اختيار ترامب له كسفيرًا لأمريكا لدي بريطانيا، قائلًا إنه تشرف بالترشيح.

وارن ستيفنز

وأضاف وارن ستيفنز: "لقد عبرت للرئيس ترامب أنني سأكون فخورًا للغاية بخدمة بلادنا وإدارته، والعمل على تنفيذ أجندة الرئيس وتعزيز التحالف طويل الأمد بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة".

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