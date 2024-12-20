تصعيد خطير.. نتنياهو ينفذ مخططاته لتغيير خريطة الشرق الأوسط

تصعيد شامل في الشرق الأوسط.. من غزة إلى لبنان وسوريا، وصولًا إلى اليمن، يتحرك رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بخططه المعلنة لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط، مستغلًا شعار محاربة أذرع إيران في المنطقة، أحدث تصعيد وقع داخل الأراضي اليمنية، حيث شنت إسرائيل ضربات جوية مكثفة، ويستعرض الموجز تفاصيل هذا التصعيد.

ضربات إسرائيلية تستهدف اليمن

بحسب تقرير عرضته قناة القاهرة الإخبارية بعنوان "تصعيد في غزة ولبنان واليمن.. نتنياهو يواصل تنفيذ مخططاته لتغيير خريطة الشرق الأوسط"، نفذ جيش الاحتلال ضربات دقيقة على مواقع عسكرية لجماعة الحوثي، وشملت الأهداف موانئ ومنشآت للطاقة في العاصمة صنعاء.

نتائج الغارات على الموانئ والبنية التحتية

أكدت مصادر طبية يمنية أن الغارات أسفرت عن:

مقتل 10 عاملين في ميناء الحديدة وميناء رأس عيسى.

تعطل موانئ الصليف والحديدة بشكل كامل بعد تعرضهما لنحو 8 غارات.

استهداف منشآت حيوية مثل محطة رأس عيسى النفطية، ما تسبب في أضرار واسعة وإخماد حرائق بمحطتي توليد كهرباء في صنعاء.

ردود الأفعال المحلية والدولية

جماعة الحوثي: أعلنت أنها في حر.ب مفتوحة مع إسرائيل، بدعم من الولايات المتحدة وبريطانيا.

حـ.ـماس: طالبت بمحاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني.

تحركات نتنياهو تشير إلى تصعيد خطير في المنطقة، في ظل تراجع أي جهود دولية للتهدئة، استمرار الضربات يهدد بمزيد من التوترات الإقليمية التي قد تؤدي إلى صراع أوسع.

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