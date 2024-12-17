مصادر مطلعة تنفي مزاعم "رويترز" حول زيارة نتنياهو للقاهرة

نفت مصادر مطلعة، ما زعمته تقارير إعلامية عن زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمصر.

وخلال التقرير التالي يرصد الموجز حقيقة زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو لمصر.

الأمر لايعدو كونه مزاعم " صحفية"

و أكد المصدر أنه لا صحة لما زعمته "رويترز"، التي قد أشارت خلال تقارير إلى أن نتنياهو سيتوجه إلى القاهرة‭ ‬اليوم لإجراء محادثات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مضيفة أن من المتوقع توقيع إتفاق لوقف إطلاق النار خلال الأيام المقبلة.

بيان حماس بشأن إتمام صفقة الأسرى

وفي سياق أخر فقد أعلنت حركة حماس، الثلاثاء، إن التوصل إلى إتفاق حول وقف إطلاق النار ممكن بشرط توقف إسرائيل عن وضع شروط جديدة.

وأوضحت حماس أن: "الوصول إلى إتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى ممكن إذا توقف الاحتلال عن وضع شروط جديدة".

وأشارت إلى أن العاصمة القطرية الدوحة تستضيف اليوم مباحثات وصفتها ب"جادة وإيجابية" برعاية الوسطاء القطريين والمصريين.



واشنطن تعتقد أن التوصل إلى إتفاق بين إسرائيل وحماس بات وشيكاً

قال المتحدث بإسم البيت الأبيض جون كيربي، اليوم الثلاثاء، في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز إن المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن طرفي الصراع في غزة يقتربان من التوصل إلى إتفاق لوقف إطلاق النار.

وقال كيربي "نعتقد -وقال الإسرائيليون ذلك- أننا نقترب، ولا شك في ذلك، نحن نعتقد ذلك، لكننا نتحلى بالحذر أيضا في تفاؤلنا لقد وصلنا إلى مثل هذا الوضع من قبل ولم نتمكن من الوصول إلى خط النهاية".

نتنياهو متحمس للتوصل إلى إتفاق

وكانت تقاريرإعلامية إسرائيلية قد أشارت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بينيامين نتنياهو، متحمس لإنهاء المسائل العالقة مع حماس وإعلان التوصل إلى صفقة وقف إطلاق النار وتسليم الرهائن الإسرائيلين المحتجزين لدى حماس ، إذ أنه يرى أن الوقت بات مناسبا لاسيما بعد تحطيم قوى حماس العسكرية والقتالية، وهو مايعتبره نتنياهو “نصرا كبيرا ” قد يشكل حافزا قويا لرفع أسهمه السياسية التي تشهد تدهورا منذ أكثر من عامين على ضوء عدة مشكلات من بينها إتهامات المعارضة، و أزمة قانون التعديلات الدستورية ، وحتى “طوفان الأقصى ” و إصراره على المضي قدما في خوض الحرب على حساب حياة الأسرى .

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