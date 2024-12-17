إعلام إسرائيلي يكشف تفاصيل الهدنة بين إسرائيل وحماس لوقف إطلاق النار بغزة

إعلام إسرائيلي.. تتجه الأجواء بين دولة الاحتلال وحركة حماس إلى عقد هدنة بوقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا، بجانب عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة، ذلك ما أفاد به إعلام إسرائيلي، ونقلته قناة القاهرة الإخبارية.

الموجز تستعرض تفاصيل تلك الهدنة وشروطها في التقرير التالي:

يبدو أن الكيان الصهيوني يحاول أن يصل إلى أهدافه في فلسطين وتحديدًا في قطاع غزة مثلما حدث في لبنان بعدما عقد الهدنة لوقف إطلاق النار، لكن على الجانب الآخر هاجم الكثير من المناطق في سوريا بعد سقوط الرئيس السوري الهارب بشار الأسد.

إعلام إسرائيلي كشف عن أن هناك اتجاهات إلى عقد هدنة لمدة 60 يومًا بوقف إطلاق النار بين دولة الاحتلال وحركة حماس، بجانب عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة.

إعلام إسرائيلي يكشف صفقة لبنان

إعلام إسرائيلي كان قد كشف في وقت سابق من الشهر الماضي عند دخول قرار وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ بعدما توصلت السلطات الإسرائيلية واللبنانية بواسطة عدة دول إلى قرار وقف إطلاق النار بلبنان، فيما عززت الولايات المتحدة المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل ولبنان للوصول إلى حدود برية معترف بها.

ترامب يحذر من إطلاق سراح المحتجزين

وعلى جانب آخر حذر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، من أنه لن يكون لطيفًا إذا لم يجر إطلاق سراح المحتجزين لدى حماس قبل أن يتولى السلطة في الولايات المتحدة.

ترامب يحذر من الأوضاع المتوترة

الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، حذر على صعيد آخر من أن الوضع في روسيا وأوكرانيا يتجه إلى مصير غير معلوم، مشيرًا إلى أنه ربما يكون في غضون الفترة القليلة المقبلة أصعب من الوضع في الشرق الأوسط، لافتًا إلى أنه على الرئيس الأوكراني أن يتهيأ لإبرام اتفاق مع الجانب الروسي.

الحدود السورية

الحدود السورية كان تحدث ترامب عنها أيضًا في تصريحات صحفية نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أنه كان يوجد 5 آلاف جندي أمريكي على طول الحدود السورية، والآن أصبح لديهم 900 فقط، الأمر الذي يشير إلى تراجع عدد القوات الأمريكية على الحدود السورية.

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