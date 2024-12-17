اتخذ الجيش الإسرائـ يلي العديد من الإجراءات الهامة استعدادًا لما أطلق عليها عملية الشتاء والتي يقصد بها العمليات العسـ كرية طويلة الأمد في سوريا ولبنان.

واستعد الجيش الإسرائـ يلي لـ عملية الشتاء من خلال إتباع العديد من الخطوات لمواجهة الطقس البارد والتغيرات المناخية، والتي سيرصدها “الموجز” بالتفصيل في التقرير التالي.

استعدادات الجيش الإسرائـ يلي لـ عملية الشتاء

ومن جانبها، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائـ يلية عن استعداد الجيش الإسرائـ يلي لـ عملية الشتاء والتي تعني أن العمليات العسـ كرية قد تستمر خلال الشتاء.

وقالت الصحيفة العبرية: "تستعد قوات الجيش الإسرائـ يلي لـ عملية الشتاء في جميع المناطق العمـ لياتية، مع التركيز الشديد على التحديات التي يفرضها تساقط الثلوج في المناطق الشمالية، في أراض لم تعمل فيها القوات الإسرائـ يلية منذ 50 عامًا.

الجيش الإسرائـ يلي يستعد لـ عملية الشتاء

واستعدادًا لـ عملية الشتاء، قرر الجيش الإسرائـ يلي الاستعانة بالدروس المستفادة من عملياته التاريخية وخبرة الجيوش الأجنبية المعتادة على حرب الشتاء، وتبني استراتيجيات جديدة للحفاظ على الجاهزية العملياتية في الظروف القاسية.

وأطلقت مديرية التكنولوجيا واللوجستيات في الجيش الإسرائـ يلي، في إطار عملية الشتاء، مبادرة شراء عاجلة وواسعة النطاق، وتوفر هذه العملية آلاف العناصر والأدوات الشتوية المتخصصة، مثل الملاجئ المعزولة، والخدمات اللوجستية المتطورة، والتي تستند إلى الممارسات العملياتية للجيوش الأوروبية والأمريكية ذات الخبرة في القـ تال في بيئات تحت الصفر.

وأضافت الصحيفة العبرية أنه من خلال التنسيق السريع مع مديرية المشتريات بوزارة الدفاع الإسرائـ يلية، تمكنت مديرية التكنولوجيا بالفعل من تأمين آلاف الأحذية الشتوية العسـ كرية المصنوعة في كندا والمصممة للاستخدام العملياتي في الثلوج ودرجات الحرارة تحت الصفر.

استعداد الجيش الإسرائـ يلي لـ عملية الشتاء في سوريا ولبنان

وفيما يتعلق باستعداد الجيش الإسرائـ يلي لـ عملية الشتاء في سوريا ولبنان، قالت الصحيفة العبرية: "في الأشهر القليلة الماضية، حصل الجيش الإسرائـ يلي على أكثر من 2000 حاوية معيشية متنقلة، خُصص العديد منها للانتشار الشمالي، وستضم هذه الوحدات المعزولة الجنود المتمركزين خارج الحدود في كل من جنوب لبنان ومرتفعات الجولان السورية.

وأضافت الصحيفة أنه في جنوب لبنان، تم تجهيز قوات المشاة والاحتياط في لواء جولاني بالفعل بهياكل محمولة ووحدات استحمام وحمامات معزولة وأنظمة تدفئة ومرافق طهي.

استعداد الجيش الإسرائـ يلي لـ عملية الشتاء في جبل الشيخ السوري

أما عن استعداد الجيش الإسرائـ يلي لـ عملية الشتاء في جبل الشيخ السوري، قالت الصحيفة إنه يتم إنشاء بنية تحتية لوجستية في جبل الشيخ السوري، الذي تسيطر عليه إسرائـ يل الآن.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المنطقة الجبلية التي ترتفع إلى 9186 قدمًا - تغطي مئات الأفدنة - تخلت عنها مؤخرًا القوات السورية، ويقوم الجيش الإسرائـ يلي الآن بإنشاء أول موقع عملياتي له في المنطقة.

وأضافت الصحيفة أنه يتم تجهيز القوات المتمركزة هناك، بما في ذلك المظليين وألوية الكوماندوز والوحدات المدرعة العاملة على الجانب السوري من مرتفعات الجولان، بمعدات متخصصة مخصصة عادة للوحدة الجبلية.

وتابعت الصحيفة: "تشمل هذه المعدات ثلاث مجموعات من الملابس الحرارية، وصنادل شتوية معزولة، وأقنعة تزلج لحماية الوجه، وجوارب سميكة، وبدلات معزولة للمهام الثابتة".

الجيش الإسرائـ يلي

واستطردت: "كما يتم نشر ملاجئ مدفأة لعلاج الجنود الذين يعانون من انخفاض حرارة الجسم بسرعة وفعالية، بالإضافة إلى ذلك، يتم تركيب أنظمة مضادة للتجمد لمنع تجمد المعدات والبطاريات الأساسية في درجات الحرارة الباردة".

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