3 ملفات ساخنة تسيطر علي مباحثات نتنياهو وترامب.. تفاصيل

بحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الأحد، تطورات الأوضاع المشـ تعلة في سوريا وإيران وقطاع غـ زة.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي أبرز ما جاء في الاتصال الهاتفي بين نتنياهو وترامب بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية.

تفاصيل مباحثات نتنياهو وترامب

ومن جانبها، كشفت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الأحد أن نتنياهو ناقش مع ترامب هاتفيًا آخر التطورات في سوريا وإيران وغزة.

ترامب ونتنياهو

وفي السياق ذاته، قال نتنياهو أنّه تحدّث إلى دونالد ترامب 4 مرّات، منذ فوزه بالسباق الرئاسي، مؤكدًا أنّه وترامب يتّفقان بشأن التـ هديد الإيراني، وواصفًا المحادثات التي أجراها مع ترامب بأنّها جيدة ومهمّة للغاية.

تعزيز التحالف القوي بين إسرائـ يل والولايات المتحدة

ولفت نتنياهو إلى أن المحادثات مع ترامب كانت تهدف إلى تعزيز التحالف القوي بين إسرائـ يل والولايات المتحدة، قائلًا :"نحن نتّفق بشأن التهـ ديد الإيراني في جميع مكوناته والخطر الذي يشكّله ونرى الفرص العظيمة أمام إسرائـ يل في توسيع السلام وفي مجالات أخرى".

وخلال ولايته الأولى (2016-2020) قام ترامب بعدة خطوات لصالح إسرائـ يل، أبرزها نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، واعترافه بسيادة إسرائـ يل على مرتفعات الجولان السورية المحتلة.

توقعات بصفقة بين نتنياهو وترامب بشأن قطاع غـ زة والضفة الغربية

ونشر موقع "ذا هيل" مقالًا، منذ عدة أيام، توقع فيه أن يتفق نتنياهو وترامب علي صفقة بشأن قطاع غـ زة والضفة الغربية وصفها بأنها ستكون صفقة "مثيرة للسخرية" ومكلفة وتخدم مصالحهما الشخصية.

وأضافت الصحيفة أن سياسة المعاملات التي يتبعها نتنياهو وترامب تستعد لإعادة صياغة الكـ ارثة على أنها انتصار وتقديم فصل جديد من هذا التقليد.

مكاسب نتنياهو وترامب من الصفقة المحتملة في قطاع غـ زة

وأشارت الصحيفة إلى أنه بالنسبة لنتنياهو سيسمح له مثل هذا السيناريو بالإدعاء بأنه لم يهزم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" فحسب، بل أعاد أيضًا تشكيل خريطة الشرق الأوسط، وسيصرف الانتباه عن الإخفاقات الأمنية المدمرة في 7 أكتوبر 2023.

نتنياهو وترامب

ولفتت الصحيفة إلى أنه بالنسبة لترامب، ستكون فرصة لعقد صفقة كبرى في وقت مبكر من ولايته الثانية، ومنح قاعدته شعورًا بالقوة وتعزيز إرثه باعتباره مفاوضًا رئيسيًا.

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