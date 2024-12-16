تفاصيل الجلسة السرية التي عقدها نتنياهو لمناقشة اليوم التالي في غـ زة

يعكف رئيس الوزراء الإسرائـ يلي بنيامين نتنياهو علي دراسة اليوم التالي في غـ زة بعد تجنب مناقشة هذا الملف الهام خلال الفترة السابقة.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي، تفاصيل الاجتماعات السرية لـ نتنياهو لمناقشة اليوم التالي في غـ زة بعد رفضه عشرات المرات التطرق لهذا الملف الهام.

نتنياهو يناقش اليوم التالي في غـ زة

ومن جانبها، كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية أن نتنياهو عقد جلسة سرية مع عدد محدود من الوزراء لمناقشة اليوم التالي في غـ زة لأول مرة.

نتنياهو

وأوضحت الصحيفة العبرية أن نتنياهو ترأس الجلسة السرية لمناقشة اليوم التالي في غـ زة بمشاركة وزير المالية، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، إلى جانب مسؤولين بارزين آخرين.

وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو دعا فجأة دون ترتيبات مسبقة إلى هذا الاجتماع غير المعتاد، رغم رفضه لشهور توصيات أمنية متكررة.

نتنياهو يخشي من اليوم التالي في غـ زة

وكان قائد المنطقة الشمالية سابقا، العميد احتياط عميرام ليفين، قال إن رئيس نتنياهو يخشى من اليوم التالي في غـ زة، مضيفًا أنه في لحظة عودة المخطوفين وانتهاء الحـ رب في قطاع غـ زة سيكون ذلك يومًا حزينًا وصعبًا عليه، فهو يخاف من فقدان السيطرة على غضب الجمهور.

مباحثات نتنياهو وترامب بشأن قطاع غـ زة

وجاء اجتماع نتنياهو لمناقشة اليوم التالي في غـ زة بعد الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، وتناول مناقشة الأوضاع في قطاع غـ زة.

وكشفت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الأحد عن أن نتنياهو ناقش مع ترامب تطورات الأوضاع في قطاع غـ زة.

توقعات بصفقة بين نتنياهو وترامب بشأن قطاع غـ زة والضفة الغربية

ونشر موقع "ذا هيل" مقالًا، منذ عدة أيام، توقع فيه أن يتفق نتنياهو وترامب علي صفقة بشأن قطاع غـ زة والضفة الغربية وصفها بأنها ستكون صفقة "مثيرة للسخرية" ومكلفة وتخدم مصالحهما الشخصية.

وأضافت الصحيفة أن سياسة المعاملات التي يتبعها نتنياهو وترامب تستعد لإعادة صياغة الكـ ارثة على أنها انتصار وتقديم فصل جديد من هذا التقليد.

مكاسب نتنياهو وترامب من الصفقة المحتملة في قطاع غـ زة

وأشارت الصحيفة إلى أنه بالنسبة لنتنياهو سيسمح له مثل هذا السيناريو بالإدعاء بأنه لم يهزم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" فحسب، بل أعاد أيضًا تشكيل خريطة الشرق الأوسط، وسيصرف الانتباه عن الإخفاقات الأمنية المدمرة في 7 أكتوبر 2023.

نتنياهو وترامب

ولفتت الصحيفة إلى أنه بالنسبة لترامب، ستكون فرصة لعقد صفقة كبرى في وقت مبكر من ولايته الثانية، ومنح قاعدته شعورًا بالقوة وتعزيز إرثه باعتباره مفاوضًا رئيسيًا.

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