ارتفاع حصيلة شهداء غزة واستمرار استهداف الأطفال في ظل العدوان الإسرائيلي

أطفال غزة.. صرّح المفوض العام لوكالة "الأونروا"، فيليب لازاريني، بأن الأطفال في غزة يعانون بشكل غير مسبوق، مع تسجيل استشهاد طفل كل ساعة منذ بدء العدوان الإسرائيلي. وأوضح لازاريني أن أكثر من 14,500 طفل فلسطيني استُشهدوا، مؤكداً أن هؤلاء ليسوا مجرد أرقام، بل أرواح انتهت قبل أوانها، وأضاف أن هذا الواقع لا يمكن تبريره بأي شكل، خاصة مع التصاعد المستمر للضحايا بين المدنيين.

وترصد الموجز في السطور التالية تقرير الامم المتحدة

الأمم المتحدة: الأطفال في غزة يدفعون ثمن حرب لم يبدأوها



وفي سياق متصل، أشارت ميليسا فليمنج، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للتواصل العالمي، إلى أن الأطفال في قطاع غزة هم الضحية الأكبر لحرب مستمرة منذ أكثر من 14 شهراً، وكتبت عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً) أن الأطفال في غزة لا يجدون أي مكان آمن يلجؤون إليه، مؤكدة أن وقف إطلاق النار تأخر كثيراً، مما يزيد من معاناتهم.

ارتفاع عدد الشهداء والإصابات في غزة



وفقاً لما نقلته وسائل إعلام فلسطينية، ارتفعت حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023 إلى 45,317 شهيداً، إضافة إلى 107,713 إصابة. خلال الـ24 ساعة الماضية، ارتكب الاحتلال خمس مجازر جديدة بحق العائلات الفلسطينية، مما أدى إلى استشهاد 58 شخصاً ووصول 86 مصاباً إلى المستشفيات.

تصاعد العدوان واستهداف المدنيين في النصيرات



مع دخول العدوان يومه الـ444، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين، ففي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، استشهد أربعة نازحين وأُصيب ثلاثة آخرون جراء استمرار القصف الإسرائيلي على منطقة المخيم الجديد شمال غرب المخيم. المصادر الطبية أكدت أن الوضع الإنساني يزداد سوءاً يوماً بعد يوم، مع استمرار استهداف الأحياء السكنية والمخيمات.

دعوات متجددة لوقف إطلاق النار



مع استمرار العدوان وارتفاع أعداد الشهداء، تتعالى الأصوات الدولية الداعية لوقف إطلاق النار وتوفير الحماية للمدنيين، خصوصاً الأطفال الذين يمثلون الشريحة الأكثر تأثراً بهذه الحرب، إلا أن التصعيد الحالي يشير إلى عدم وجود أفق لحل قريب، مما يزيد من معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة

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