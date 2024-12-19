مفاوضون إسرائيليون: نقترب من حسم إتفاق وقف إطلاق النار

كشفت مصادر مطلعة على سير عملية جهود الوساطة بين إسرائيل، وحماس إن الأخيرة تسعى إلى التوصل إلى صفقة شاملة، بينما تصر إسرائيل على أن تتم الصفقة بشكل مرحلي التفاصيل تكشفها الموجز في السطور التالية .

إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس أبرز نقاط الإتفاق

وأوضحت المصادر أن أبرز النقاط التي تركز المحادثات عليها هى مسألة إطلاق سراح الرهائن في المرحلة الأولى، أحياء أو أموات، مقابل الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين المسجونين لدى إسرائيل.



و أشارت إلى أن الجانبين قد إستعرضا، الثلاثاء، عددا من التفاصيل المتعلقة بهذا الجانب من الصفقة من بينها : أعداد وفئات الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم لكن الأمور لم تحسم بعد

فيما طلبت إسرائيل الإحتفاظ بحق التصرف ضد أي تهديد عسكري محتمل من غزة وتمركز القوات الإسرائيلية خلال مراحل الإتفاق .

بدوره فقد أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس يوم الثلاثاء إن إسرائيل ستتمتع بالسيطرة الأمنية على غزة بحرية كاملة في التصرف بعد هزيمة حماس في القطاع.

السعودية طالبت بإنهاء الحرب على غزة مقابل “التطبيع”

وفي سياق متصل فقد نقلت شبكة CNN الأمريكية عن أحد المفاوضين الإسرائيلين تصريحاته، التي أكد فيها أن المفاوضات تسير في طريق جيد مشيرا إلى أنه في حالة أستمرت الأمور على هذا النحو فسيتم إنهاء الصفقة بين إسرائيل وحماس في أقرب وقت ممكن .

لافتا :إلى أن حماس أبدت نوعا من المرونة أكثر مما كانت عليه في جولات المفاوضات السابقة مضيفا أنه على الرغم من ذلك لكن ما تزال هناك عدد من المسائل عالقة بين الجانبين يجب العمل على حلها لضمان تسريع إتمام الإتفاق، حيث تعمل إسرائيل على تحريرعدد ضخم من الرهائن الأحياء المفرج عنهم في المرحلة الأولى من الإتفاق، وهو ما قد يؤدي إلى تمديد المفاوضات.

وفي ذات الإطار فقد كشف المصدر أن المفاوضون الإسرائيليون والسعوديون قد إستئنافوا الحديث حول إقامة علاقات دبلوماسية بين الجانبين مضيفا أن مايعرقل المضي قدما في تلك المحادثات هو إصرار المملكة العربية السعودية على إرجاء الحديث حول هذا الأمر لحين إنهاء الحرب على غزة .

إقرأ أيضا

إسرائـ ـيل تنفذ خطة الجنرالات في شمال غـ ـزة لإجبار حماس علي الاستسلام

تحركات مصرية قطرية لوقف التصعيد وإرساء هدنة شاملة في قطاع غزة





