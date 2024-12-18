يستعد الجيش الإسرائـ يلي لتنفيذ خطة الجنرالات بعد انتهاء عمليته في مخيم جباليا في قطاع غـ ـزة، والتي وصفت بأنها أبشـ ـع خطة للضغط علي حركة حماس لتسليم الرهائن.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن خطة الجنرالات التي يستعد الجيش الإسرائـ يلي تنفيذها في قطاع غـ ـزة، من أجل القضاء نهائيًا علي حركة حماس.

كل ما تريد معرفته عن خطة الجنرالات

وتعد خطة الجنرالات هي خطة عسـ كرية اقترحها الجنرال السابق في لجيش الإسرائـ يلي جيورا آيلاند على رئيس الحكومة الإسرائـ يلية بنيامين نتنياهو، وتبناها عدد كبير من جنرالات الجيش لذلك سميت بخطة الجنرالات.

خطة الجنرالات

صاحب خطة الجنرالات يطالب بالتوصل إلى صفقة لإعادة الرهائن

و طالب الجنرال جيورا آيلاند، صاحب خطة الجنرالات، بضرورة التوصل إلى صفقة تشمل إعادة كل الرهائن من قطاع غـ ـزة في أسرع وقت ممكن.

وأكد صاحب خطة الجنرالات أن الحـ ـرب تسببت في أضرار كبيرة للإسرائـ يليين وأضرار مادية واجتماعية للجنود النظاميين. مضيفًا أن الحـ رب كبدت إسرائـ يل أثمانًا باهظة، كما ازدادت الأوضاع الاقتصادية سوءً، مشيرًا إلى أنه لا جدوى من استمرار الجنود النظاميين وجنود الاحتياط في الحـ رب.

الهدف الرئيسي من خطة الجنرالات

وتهدف خطة الجنرالات التي يستعد الجيش الإسرائـ يلي لتنفيذها إلى السيطرة على شمال قطاع غـ ـزة، وذلك بتهجير سكان المنطقة إلى الجنوب، ثم فرض حصـ ـار كامل على الشمال، بما في ذلك منع دخول الإمدادات والمساعدات الغذائية والماء والوقود، واستخدام التجـ ـويع وسيلة ضغط للتهـ جير، بعد تجويع من تبقى من المدنيين، وكذلك المقاومين ووضعهم أمام خيارين إما المـ وت أو الاستسلام.

تحويل شمال قطاع غـ ـزة إلى منطقة عسـ كرية مغلقة

أما المرحلة الثانية من خطة الجنرالات فتقوم علي تحويل شمال قطاع غـ ـزة إلى منطقة عسـ كرية مغلقة بهدف القضاء بشكل كامل على أي وجود لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في المنطقة.

الانتفاض ضد حركة حماس

وتقوم خطة الجنرالات علي أن الحصار أكثر الحلول فاعلية لإنهاء الحـ رب وتقليل عدد القـ تلى من جنود الاحـ تلال الإسرائـ يلي، كما تُقدر أن السيطرة على شمال قطاع غـ ـزة يمكن أن يدفع سكان المناطق الأخرى للانتفاض ضد حركة حماس.

التط ــهير المنهجي لمناطق واسعة في شمال قطاع غـ ـزة

ومن جانبها، أوضحت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائـ يلية أن الجيش الإسرائـ يلي سيقوم بالتط ــهير المنهجي لمناطق واسعة في شمال قطاع غـ ـزة لمنع عودة الأهالي إلى منازلهم، وتتضمن خطة الجنرالات أن يبقي الجيش الإسرائـ يلي الثلث العلوي أقصى شمال قطاع غـ ـزة منطقة مهجورة.

وأشارت إلى أن الجيش الإسرائـ يلي يهدف إلى منع سكان غزة من العودة إلى منازلهم في جباليا وبيت حانون وبيت لاهيا التي تطل على مستوطنات إسرائـ يلية.

الجيش الإسرائـ يلي

عدد شـ ـهداء غـ ـزة حتي الآن

من ناحية آخري، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أنه منذ 7 أكتوبر 2023 ارتفع عدد شـ ـهداء غـ ـزة حتي الآن إلى 45059 شـ ـهيداً و10741 جريـ حاً.

وجددت وزارة الصحة الفلسطينية التأكيد على أن عددًا من الضـ حايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الشوارع ولا يتمكن رجال الإنقاذ وقوات الدفاع المدني من الوصول إليهم.

اقرأ أيضًا

عدد شـ ـهداء غـ ـزة حتي الآن.. محصلة تكشف عن إبـ ـادة جماعية

بايدن يتعهد بمواصله جهودة لإعادة جميع الرهائن من قطاع غـ زة