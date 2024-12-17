عدد شـ ـهداء غـ ـزة حتي الآن.. محصلة تكشف عن إبـ ـادة جماعية

أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية تقريرها الإحصائي عن عدد شـ ـهداء غـ ـزة حتي الآن جراء العدوان الإسرائـ يلي المستمر على القطاع لليوم 438.

ويرصد “الموجز” خلال التقرير التالي أحدث حصيلة لـ عدد شـ ـهداء غـ ـزة حتي الآن والتي كشفت عن وحشـ ية المجازر التي ارتكبها الاحتـ ـلال في حق الفلسطينيين وخاصة من الأطفال والنساء.

عدد شـ ـهداء غـ ـزة حتي الآن

ومن جانبها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية، عبر قناتها الرسمية على تطبيق "تلجرام" إن الاحتلال الإسرائـ يلي نفذ ثلاث مجـ ـازر بحق عائلات في قطاع غـ ـزة، وصل منها 31 شهـ يدًا و79 جريـ حاً إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.

شـ ـهداء غـ ـزة

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أنه منذ 7 أكتوبر 2023 ارتفع عدد شـ ـهداء غـ ـزة حتي الآن إلى 45059 شـ ـهيداً و10741 جريـ حاً.

وجددت وزارة الصحة الفلسطينية التأكيد على أن عددًا من الضـ حايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الشوارع ولا يتمكن رجال الإنقاذ وقوات الدفاع المدني من الوصول إليهم.

الآليات الإسرائـ يلية تطلق النـ ار بكثافة على منطقة تل الهوى

ويتزامن الارتفاع القياسي في عدد شـ ـهداء غـ ـزة حتي الآن، مع إطلاق الآليات الإسرائـ يلية النـ ار بكثافة على منطقة تل الهوى، فيما استهدفت الزوارق الحربية محيط دوار العلم وعزبة الندا ومنطقة الفردوس غرب رفح.

قوات الاحـ تلال تستهدف مستشفى كمال عدوان

كما واصلت قوات الاحـ تلال الإسرائـ يلي عـ دوانها واستهدافها لمستشفى كمال عدوان، حيث أطلقت الطائرات المسيّرة أكثر من 10 قنابل على المستشفى، في حين دفعت قوات الاحتلال بـ 3 روبوتات متفـ جرة في محيطه.

ويعاني مستشفى كمال عدوان من انقطاع كامل للتيار الكهربائي ونفاد الأدوية والمستلزمات الطبية نتيجة القصف المتكرر والحصار المفروض على المنطقة.

شـ ـهداء غـ ـزة

قصـ ف مدفـ ـعي إسرائـ يلي علي شمال مخيم النصيرات

فيما يتواصل القصـ ف المدفـ ـعي الإسرائـ يلي المكثف شمال مخيم النصيرات، وشرق بلدة خزاعة في خان يونس جنوب القطاع، بينما تشهد مدينة رفح عمليات تجريف ونسـ ف منازل المواطنين بشكل متواصل.

الجدير بالذكر أن جيش الاحـ تلال الإسرائـ يلي يواصل، للعام الثاني على التوالي، جـ رائم الإبـ ادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين من أبناء قطاع غـ ـزة، وذلك تحت غطاء من الدعم الأمريكي الشامل، ما رفع حصيلة الضـ حايا إلى مستوي قياسي.

اقرأ أيضًا

بعد قرار الأمم المتحدة.. هل تنجح الضغوط في وقف إطـلاق النـ ـار في قطاع غـ ـزة؟

نتنياهو وحـ.ـرب الجبهات المتعددة..تصريحات خطيرة لـ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي